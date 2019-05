Gruppo FCA - Emissioni | il rispetto delle normative costerà 1 | 8 miliardi di euro

quattroruote

(Di sabato 11 maggio 2019) Da oggi al 2022, ilFCA pagherà almeno 2di dollari (quasi 1,8di) per rispettare lesullevigenti negli Usa e inpa: la spesa, che comprende il recente accordo con la Tesla per conteggiare le elettriche tra i modelli che il costruttore vende nel Vecchio continente, è stata confermata dal responsabile finanziario Richard Palmer, intervenuto durante lultima conference call con gli azionisti. I numeri, riportati da Automotive News, confermano una volta di più il sistema studiato da Bruxelles, il quale consente ai costruttori di evitare multe e sanzioni compensando lemedie tramite degli accordi con le altre Case e lacquisto di crediti green: un impianto molto simile a quello del borsino di quote Zev (Zero Emission Vehicles) che vige già in California, dove il mancato raggiungimento di determinati target può comportare, per un ...

