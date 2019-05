Gruppo di giovani teppisti dà fuoco a una casa | dentro 3 cani bruciati vivi

Sace - Gruppo Cdp - cerca otto giovani laureati per le imprese che vogliono esportare : otto giovani laureati potranno entrare in un programma di formazione di Sace Simest, l'azienda di Cdp che supporta l'internazionalizzazione delle imprese, con la prospettiva di strappare un contratto ...

Marsala - un Gruppo di giovani creato da quattro ragazze ripulisce il litorale : Siamo quattro studentesse che credono in una Marsala migliore, più pulita ed in un mondo migliore e più pulito. Una volta presa coscienza delle irreversibili condizioni che il nostro pianeta Terra si ...

Due giovani sono stati arrestati a Viterbo per uno stupro di Gruppo : Due giovani di Viterbo sono stati arrestati all'alba per una violenza sessuale di gruppo su una cittadina italiana di 36 anni. Il reato - si legge in una nota della Questura - si è consumato all'...

Reggio Calabria - violenza di Gruppo su una diciottenne : arrestati tre giovani : “Una brutta vicenda, dietro la quale non ci sono situazioni di degrado sociale, ma ragazzi normali”. Giovanni Bombardieri, procuratore di Reggio Calabria, commenta così quanto accaduto la scorsa estate in una località marina del basso Ionio reggino, nelle vicinanze di una discoteca. Infatti tre giovani – due ventenni ed un ventunenne – sono stati arrestati nelle scorse ore con l’accusa di violenza carnale nei confronti di una diciottenne. ...

In Gruppo abusano di una minorenne disabile. Fermati quattro giovani che l'hanno trascinata in un garage : Avrebbero abusato in un garage sotterraneo del centro di Palermo di una diciassettenne disabile. Questa l'accusa per un sedicenne, due diciassettenni e un diciottenne, indagati con l'accusa di violenza sessuale di gruppo. Due dei protagonisti della vicenda sono stati arrestati, gli altri due sono stati affidati a una comunità di recupero.Le indagini sono state condotte dalla Squadra mobile di Palermo, i fatti sono avvenuti ai primi di dicembre ...

Puntano pistola giocattolo contro un Gruppo di giovani : denunciati : Cinque giovani tra i 26 e i 15 anni, tra cui una ragazza, sono stati denunciati dalla polizia per minacce aggravate dall'uso di un'arma. Sono accusati di avere puntato una pistola, rivelatasi ...

Sicilia - stupro di Gruppo su 19enne : filmano tutto con il telefono - arrestati tre giovani : Sicilia, stupro di gruppo su 19enne: filmano tutto con il telefono, arrestati tre giovani. Accade a Catania. Lo stupro di gruppo dopo l'incontro con la 19enne in un bar. I tre giovani italiani, tra i ...

Catania : violenza sessuale di Gruppo su 19enne - fermati tre giovani : Tre giovani sono stati fermati dai carabinieri a Catania con l'accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una 19enne americana.

Violenza sessuale di Gruppo su una straniera - fermati tre giovani a Catania : Roma, 26 mar., askanews, - Violenza sessuale di gruppo, ai danni di una ragazza straniera. Per questo sono stati fermati dai carabinieri tre giovani, a Catania. I fatti risalgono al 21 marzo scorso. ...

Violenza sessuale di Gruppo su una 19enne : tre giovani fermati a Catania : Tre giovani sono stati fermati dai carabinieri di Catania per Violenza sessuale di gruppo nei confronti di una 19enne straniera. Gli abusi sono stati commessi il 21 marzo scorso in un’auto dopo che la vittima era stata accompagnata a bere in locali della “movida” della città e ripresi dai tre coi loro telefonini. Sono stati identificati grazie a un...

Catania - violenza sessuale di Gruppo su una ragazza alla pari americana : fermati 3 giovani : La giovane era in Italia da tre mesi ed è stata avvicinata da tre ragazzi in un bar di via Teatro Massimo. Decisivi per le indagini due video: quello girato dalla vittima nel locale e quello inviato da uno degli aggressori dopo la violenza subita.

Stupro di Gruppo a Catania su una 19enne americana. Arrestati tre giovani italiani - hanno filmato tutto : Tre giovani sono stati fermati dai carabinieri di Catania per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una 19enne straniera. Gli abusi sono stati commessi il 15 marzo scorso in un'auto dopo che la vittima era stata accompagnata a bere in locali della 'movida' della città e ripresi dai tre coi loro telefonini. Sono stati identificati grazie a un video che la ragazza aveva girato con loro in un locale del centro e da quello inviatole ...