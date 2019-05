Grey' s Anatomy 16 e 17 | annunciato il rinnovo fino al 2021 per la serie con Ellen Pompeo

Blastingnews

(Di sabato 11 maggio 2019) L'ultimo episodio della quindicesima stagione di'sandrà in onda in Usa il 16 maggio sull'emittente ABC, mentre in Italia la data prevista per il finale è il 17 giugno su Fox Life. Questo ciclo di episodi è stato importante perchè ha incoronato ladi Shonda Rhimes il medical drama più longevo della televisione, superando il recordad ora detenuto da E.R., terminata nel 2009 dopo 15 stagioni e 331 episodi. Qualche mese fa'sera stato rinnovato per la sedicesima stagione. Alcune ore fa, dopo le voci che circolavano da tempo, la ABC hache il medical drama ci farà compagnia per altre due annate, arrivando a quota diciassette. Stando alle fonti ufficiali, il contratto diè stato prolungato e scadrà a maggio, consacrando l'attrice a star assoluta delletv.'s, ufficializzato il doppio's...

