Grandine su Milano e la Lombardia Malpensa bloccata Due vittime per pioggia e vento nel

Temporali al Nord - Grandine a MilanoDisagi a Malpensa - preoccupano i fiumi : La Lombardia è stata investita da una nuova ondata di maltempo, mentre lo scalo varesino ha bloccato i voli per un'ora. Le autorità hanno emesso un'allerta arancione. Previsti un forte calo delle temperature e raffiche di vento fino a 70 chilometri orari. Allerta per il Seveso e per il Lambro

Milano - pioggia e Grandine : allerta arancione per temporali e vento forte nella notte : Disposta l’attivazione del Centro operativo comunale per monitorare i livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro. Le raccomandazioni: non lasciare auto in sosta sotto gli alberi, controllare i balconi e i ponteggi