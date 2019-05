Grandine manda in tilt scalo Malpensa

Due centimetri di ghiaccio sulle piste dell'aeroporto varesino die sugli aerei:bloccati i voli per un'ora. Una violenta grandinata ha colpito la Lombardia, tra cui Milano e Lodi. "Allerta" della Protezione civile "per temporali e vento forte fino a domani". Monitorati il Seveso e il Lambro. Due i feriti per caduta alberi:colpita l'auto di un 84enne e un alpino 46enne è rimasto contuso alla testa. Avvertimento per vasi non ancorati, auto parcheggiate sotto gli alberi e ponteggi esterni nei cantieri aperti dalle ditte edili.(Di sabato 11 maggio 2019)