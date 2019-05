Grandinata blocca Malpensa | il maltempo sferza il nord Italia

huffingtonpost

(Di sabato 11 maggio 2019) Una fortenel pomeriggio ha completamente imbiancato la pista dell’aeroporto di. Il flusso dei voli è stato sospeso per 40 minuti: 7 aerei sono stati dirottati su altri scali ma l’aeroporto - viene precisato - non è mai stato chiuso. Nello scalo è stata subito attivata la task force che solitamente viene messa in campo durante l’emergenza neve per pulire la pista dalla fitta coltre di ghiaccio che si era depositata.Ilha portato anche all’interruzione della circolazione ferroviaria fra Caravaggio e Casaletto Vaprio, sulla linea Milano- Treviglio- Cremona per la presenza di alberi sulla sede ferroviaria. I tecnici di Rfi sono intervenuti per ripristinare la regolare circolazione ferroviaria, interrotta alle 19.30.Ilche si è abbattuto sulla regione ha registrato tra i danni la caduta di qualche ...

