Grande Fratello 16 | Guendalina offende Mila | ' Faccia da mi'

(Di sabato 11 maggio 2019) Gli animi all'interno della casa delsembrano essere più caldi che mai. Nelle ultime ore si è scatenata una polemica social per alcune dichiarazioni diCanessa. La donna ha fatto il suo ingresso all'interno del reality soltanto una settimana fa, ma ha già creato diverse dinamiche. Durante la serata di ieri, 10 maggio. L'ex di Daniele Interrante, Valentina Vignali e Francesca de Andrè si trovavano fuori in cortile a parlare diSuarez. I commenti ripresi dalle telecamere non sono stati del tutto solidali verso la donna, anzi hanno fatto molto discutere sui social. GF 16, l'insulto alla Suarez che non piace ai fanSuarez sembra non andare per nulla d'accordo con nessuna delle donne presenti nella casa del GF 16. Con la De Andrè il rapporto è stato sempre molto scontroso per via di Alex Belli, amico di Francesca ed ex di. Le due hanno avuto diversi ...

