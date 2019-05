Google Pixel 3a e 3a XL non supporteranno Android Q Beta prima di giugno

Google Fotocamera per i Pixel si aggiorna con il supporto RAW per Night Sight : Con l'ultimo aggiornamento dell'applicazione Google Fotocamera arriva la possibilità di catturare immagini in formato RAW con la modalità Night Sight L'articolo Google Fotocamera per i Pixel si aggiorna con il supporto RAW per Night Sight proviene da TuttoAndroid.

Il marchio Google Nest arriva su termostati e videocamere - intanto Pixel stand mostra la ricarica wireless : Mentre Google Pixel stand si aggiorna e mostra lo stato della ricarica wireless, Google inizia a cambiare i nomi dei prodotti Nest, aggiungendo il proprio brand.

Google Pixel 3a XL non ha una dotazione super potente - ma convince grazie al software : Dopo le prime impressioni d'uso possiamo svelare l'esito della prova completa del Pixel 3a XL, lo smartphone di fascia media di Google che arriverà in Italia al prezzo di 479 euro. È proprio la quotazione di listino l'unico vero punto debole di un prodotto che ha convinto per prestazioni e autonomia e soddisfatto per qualità fotografica, considerato che si parla di un medio gamma. Il prezzo è di per sé in linea con quanto offerto, ma ...

Google Pixel 3a e Pixel 3a XL sono facili da riparare secondo iFixit : Google Pixel 3a e Pixel 3a XL sono stati sottoposti a teardown da iFixit, che ne ha decretato la facile riparabilità, assegnando loro un punteggio di 6/10.

Google Pixel 3a e Pixel 3a XL hanno le patch di sicurezza di marzo : Google Pixel 3a e Pixel 3a XL, lanciati due giorni fa da Google, non dispongono ancora delle patch di sicurezza più recenti.

Android 9 Pie e Google Pixel 3 ricevono un'ottima valutazione da Gartner in merito alla sicurezza : Un report pubblicato da Gartner conferma che Android 9 Pie e Google Pixel 3 sono dispositivi molto sicuri, grazie alle soluzioni hardware e software.

Ecco tutte le novità della Beta 3 di Android Q - in prova su Google Pixel 3 XL : Android Q Beta 3 è stata rilasciata per gli smartphone Google Pixel e per alcuni dispositivi di altri produttori: scopriamo in video tutte le novità più interessanti della nuova release!

53 nuove emoji "neutre" arrivano in esclusiva temporale sui Google Pixel con Android Q : In concomitanza con la nuova Beta 3 di Android Q, Google ha portato sugli smartphone della gamma Pixel ben 53 nuove emoji di "genere neutro": ecco di cosa si tratta.

Pixel 3a - l'importanza di chiamarsi Google (anche a 399 euro) : È un telefono Google e questo già serve a creare una linea di demarcazione con il resto della pletora di prodotti Android. I dispositivi dell'azienda di Mountain View si portano infatti in dote gli asset del colosso del web, rendendo l'esperienza d'uso fluida, versatile e potente. Questo è il vero e unico punto distintivo del nuovo Pixel 3a. Dopo il lancio del fratello maggiore Pixel 3, avvenuto lo scorso ottobre, la line up di Google si espande ...

Gli utenti Google Pixel potrebbero incorrere in problemi di avvio con gli aggiornamenti OTA di Android Q Beta 3 : Android Q Beta 3 sembra essere interessato da problemi di giovinezza, specialmente sui dispositivi Pixel 3, i quali potrebbero incappare in un bug in cui il dispositivo apparentemente si blocca dopo aver scaricato l'aggiornamento OTA. Molti utenti Reddit stanno sperimentando la stessa identica situazione e sono costretti a provare alcuni accorgimenti, anche solo riavviare il dispositivo, oppure riavviare e a mettere in carica lo ...

I Google Pixel 3a sono stati sviluppati dal team HTC di Google e montano display Samsung : Il team di HTC acquisito da Google lo scorso anno è dietro l'intera produzione dei nuovi Google Pixel 3a.

Lo sfondo e le factory image di Google Pixel 3a e 3a XL sono disponibili al download : In occasione dell'evento Google I/O 2019, il colosso di Mountain View ha reso ufficiali Google Pixel 3a e Pixel 3a XL e ora i non possessori di questi smartphone possono utilizzarne lo sfondo mostrato nei rendering e nei contenuti promozionali visti finora. Le factory image di Goolge Pixel 3a e Pixel 3a XL sono già disponibili per il download con numeri di build leggermente diversi: PD2A.190115.029 e PD2A.190115.032.

Google Pixel 3a è il nuovo smartphone da comprare a meno di 400 euro? : Al giorno d'oggi ci si aspetta molto da un Google Pixel: una fotocamera premium con cui scattare foto splendide, uno strumento che ci aiuti nelle attività di tutti i giorni e una batteria capace di durare a lungo. Il tutto senza spendere una fortuna. Per questo Google ha deciso di affiancare ai propri smartphone top di gamma un'alternativa "low cost" che costi la metà rispetto ad un Pixel tradizionale. Così sono nati i nuovi Google Pixel 3a e 3a ...

I Google Pixel 3a e 3a XL possono già sfoggiare le skin dbrand ma non supporteranno Daydream : Insieme ai Google Pixel 3a e 3a XL arrivano anche gli accessori pensati per personalizzarli in base alle proprie esigenze, come le skin protettive di dbrand