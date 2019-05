Giro d’Italia – Roglic trionfa nella prima tappa | “sono partito forte | c’era poco da

sportfair

(Di sabato 11 maggio 2019) Primoszcronometro inaugurale deld’Italia: unadove lo sloveno ha dato il massimo, mettendo da parte eventuali tatticismi Ladeld’Italia, la cronometro inaugurale da Bologna a San Luca, è andata a Primosz, risultato il ciclista più veloce. Nel post gara, intervistato dalla Rosea,ha analizzato così la sua prova:contento della prestazione di oggi. Ho provato a concentrarmi su quello che avevo visto, qualche oraavevo fatto la ricognizione sul percorso. Nonmolto da essere tattici perché su un tracciato del genere la tattica non conta,solo da andare forti. Non so dove ho fatto la differeza. Ho solo provato a partiree a mantenere poi il ritmo alto.vento maparte eravamo abbastanza coperti dai palazzi mentre invece in cima col vento dal lato è stata ...

giroditalia : .@rogla is the first Maglia Rosa of the Giro d'Italia 2019! Stage win and Maglia Rosa! Bravo Primož! | @rogla è la… - giroditalia : The Giro d'Italia 2019 has started. Follow LIVE ?? - giroditalia : Giro d'Italia on tv: where to watch it ?? -