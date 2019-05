Giro d’Italia LIVE | partenza show a Bologna | Roglic verso la 1ª maglia rosa ma Nibali

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali : “Mi sono gestito bene. Aspettiamo Yates - ha detto che dobbiamo andare in bagno…” : Vincenzo Nibali ha impressionato durante la prima tappa del Giro d’Italia 2019, lo Squalo si è particolarmente distinto nel corso della cronometro generale che ha aperto le danze a Bologna. Il capitano della Bahrain-Merida ha stampato il secondo tempo pagando dazio soltanto dall’indemoniato Primoz Roglic, il siciliano ha accusato 23 secondi di ritardo dal quotato sloveno ma allo stesso tempo è riuscito a fare meglio di altri due ...

Clamoroso al Giro d’Italia – Hiroki Nishimura è già fuori tempo massimo nella crono di Bologna : espulso dalla corsa : Pessima prestazione per Hiroki Nishimura: il ciclista giapponese chiude la cronometro inaugurale del Giro d’Italia fuori tempo massimo e viene espulso dalla corsa Neanche il tempo di percorre gli 8 km iniziali da Bologna a San Luca che il Giro d’Italia di Hiroki Nishimura è già finito. Nessun infortunio per il ciclista giapponese della Nippo Vini Fantini Faizanè, solo una pessima prestazione: Hiroki Nishimura ha chiuso la ...

Giro d’Italia LIVE – Cronometro monstre di Nibali - lo Squalo davanti a Dumoulin : “aspettiamo Yates - ha detto che dobbiamo andare in bagno” : Vincenzo Nibali super nella Cronometro d’apertura dell’edizione 102 del Giro d’Italia: le parole dello Squalo dopo la sua fantastica performance Ottima prestazione di Vincenzo Nibali nella Cronometro iniziale del Giro d’Italia. Lo Squalo dello Stretto, al termine della sua performance ha stabilito il miglior crono, riuscendo a far meglio di Tom Dumoulin, tra i favoriti per la vittoria. La leadership dello Squalo ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali parte bene e guadagna 5 secondi su Dumoulin. Ma Roglic fa il vuoto sul San Luca : A Bologna è incominciato il Giro d’Italia 2019 con la cronometro individuale di 8 km, tantissimi big hanno deciso di scendere subito in strada per evitare l’annunciata pioggia prevista per il tardo pomeriggio. La prova contro il tempo, con gli ultimi 2,1 km in salita per giungere in cima al San Luca (tanti tratti con pendenza in doppia cifra), è già risultata importante in ottica classifica generale e possiamo già tracciare un primo ...

Giro d’Italia - le previsioni meteo : inizio da incubo - piogge e temporali su tutte le prime 6 tappe : Giro d’Italia 2019 – L’esperto meteo: “è un Maggio anomalo e ne risentirà anche la Corsa Rosa. La prima settimana sembra la più facile del Giro, ma il maltempo la trasformerà in una corsa zeppa d’insidie” Inizia da Bologna il Giro d’Italia 2019 e subito il maltempo rischia di condizionare la corsa. Anzi, in parte l’ha già fatto visto che tutte le squadre (tranne Adam Yates della Mitchelton-Scott) hanno deciso di schierare i loro ...

Giro d’Italia – Oggi la grande partenza da Bologna : è figurina-mania con la nuova collezione Panini [GALLERY] : Giro d’Italia: è figurina-mania per la nuova collezione Panini. Corridori e appassionati a caccia delle immagini dei campioni Il Giro d’Italia è pronto a partire ed è scoppiata la figurina-mania. A meno di un mese dall’uscita in edicola, la nuovissima collezione “Panini Giro d’Italia 102” è andata a ruba tra i tanti fan delle due ruote. E anche gli stessi corridori, prima che sulle strade della penisola, hanno fatto a gara a trovare ...

Giro d’Italia 2019 - possibile pioggia a Bologna : cronometro d’apertura sotto l’acqua? Le previsioni meteo : acquazzone in vista : Oggi incomincia il Giro d’Italia 2019, la Corsa Rosa si apre con una cronometro individuale a Bologna: 8 km con arrivo in cima al San Luca, ultimi 2 km in costante ascesa con diversi tratti in doppia cifra di pendenza. Si teme per le condizioni meteo che dovrebbero peggiorare nella seconda parte del pomeriggio, proprio per questo motivo quasi tutti i big hanno deciso di prendere il via nelle prime fasi di corsa: Tom Dumoulin incomincerà la ...

Giro d’Italia - Vincenzo Nibali coi piedi per terra : “non faccio proclami - ma sto bene” : Giro d’Italia, Vincenzo Nibali si è detto fiducioso per il suo stato di forma in vista delle tre settimane in rosa: oggi si parte “Ormai il bigliettino da visita non mi serve più. Nessun proclama, lo sapete che non ne faccio e poi sono un po’ scaramantico. Però posso essere tra quelli che se la giocheranno. Mi sono preparato molto bene, e non vedo l’ora che si cominci”. Ha esordito così Vincenzo Nibali parlando del Giro ...

Giro d’Italia 2019 : al via la 102° edizione da Bologna a Verona. Ecco calendario - tappe e diretta TV : Giro d'Italia 2019 Inizia da Bologna il Giro d’Italia 2019, in programma dall’11 maggio al 2 giugno. La storica Corsa Rosa, che taglia il traguardo delle 102 edizioni, sarà di fatto tutta italiana, con il solo sconfinamento il 19 maggio nella Repubblica di San Marino. 21 tappe che anche quest’anno animeranno per circa un mese gli appassionati di ciclismo e in generale dello sport, che con il Giro riscrive di anno in anno ...

LIVE Giro d’Italia 2019 - Prima tappa in DIRETTA : cronometro individuale Bologna in tempo reale : Buon pomeriggio amici di OA Sport e appassionati di ciclismo e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Prima tappa del Giro d’Italia 2019. Conclusa finalmente l’attesa interminabile delle ultime settimane, la 102a edizione della Corsa Rosa si appresta a prenderà il via da Bologna con una frazione inaugurale già decisamente interessante che dovrebbe vedere subito protagonisti gli uomini di classifica. La cronometro individuale di 8.0 km che ...

Giro d’Italia al via : 3500 chilometri - molte salite e poco Sud. Assente Froome - Nibali tra i favoriti insieme a Dumoulin : Tremilacinquecento chilometri, da Bologna a Verona, da Nord a Sud (molto poco Sud, in realtà: non si scende più in basso di San Giovanni Rotondo), tanta crono (solo in apparenza) e ancor di più salita, poche certezze chiamate Nibali, Dumoulin e Yates, forse anche Roglic e Bernal. Nessun numero uno, alla partenza e sulle spalle: parte il Giro d’Italia 2019, in cerca di una nuova maglia rosa e di un’edizione all’altezza della precedente. Il 2018 è ...

Giro d’Italia 2019 - la tappa di domani Bologna-Fucecchio : paesi - Comuni e Province attraversati. Quando passa il Giro sotto casa tua? : Domenica 12 maggio si correrà la Bologna-Fucecchio, seconda tappa del Giro d’Italia 2019: 205 km che attraversano Emilia-Romagna e Toscana, nello specifico le Province di Bologna, Prato, Pistoia e Firenze. Sulla carta questa frazione dovrebbe essere indirizzata ai velocisti visto che non ci sono particolari difficoltà altimetriche eccezion fatta per il Castra (terza categoria) e il San Baronto (quarta, a 28 km dal traguardo). Partenza dal ...

Giro d’Italia - si parte con la cronometro individuale : percorso - altimetria e favoriti della 1ª tappa : Giro d’Italia, la prima tappa da Bologna a San Luca sarà una cronometro individuale nella quale Dumoulin proverà subito a dettare i ritmi Giro d’Italia, dopo tanta attesa è arrivato il momento di fare sul serio. Quest’oggi verrà dato il via alla corsa in rosa che inizierà dalla cronometro individuale da Bologna con arrivo in salita al Santuario di San Luca. Una prima tappa per specialisti dunque, nella quale Dumoulin ...