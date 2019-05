Giro d’Italia 2019 | risultato prima tappa | Roglic fa il vuoto | Vincenzo Nibali ottimo

oasport

(Di sabato 11 maggio 2019) Inizio davvero in grande stile per l’edizione numero 102 deld’Italia, quella del. Una cronometro di 8 chilometri in quel di Bologna, molto particolare vista la presenza di una salita sul finale di 2000 metri che ha portato in cima al Santuario di San Luca. Ci si aspettavano sorprese ed in parte così è stato: sono stati più ampi del previsto i distacchi. Attesa era la pioggia, che per fortuna per quanto riguarda i corridori, non è arrivata sulla città romagnola. A trionfare è stato l’uomo più atteso, il grandissimo favorito per quanto riguarda bookmakers e addetti ai lavori alla vigilia: Primoz. Lo sloveno, capitano della Jumbo Visma, reduce da una performance monstre aldi Romandia dove ha dominato in lungo e in largo, ha già dettato legge anche nella Corsa Rosa. Una condizione stratosferica quella dell’ex saltatore con gli sci che nella ...

