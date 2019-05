Giro d’Italia 2019 | Paolo Slongo | “Soddisfatto di Nibali | siamo tra i primi | acquisita

oasport

(Di sabato 11 maggio 2019) Ild’Italiaè incominciato in maniera positiva per Vincenzoche ha concluso la cronometro d’apertura al terzo posto, attardato di 23” da Primoz Roglic e di 4” da Simon Yatez. Lo Squalo ha palesato un’ottima forma lungo gli otto chilometri percorsi nel cuore di Bologna, ha ben interpretato il tratto pianeggiante e ha poi spinto un buon rapporto sulle rampe che hanno condotto in cima al San Luca riuscendo così a incominciare la Corsa Rosa col piglio giusto: il capitano della Bahrain-Merida ha superato positivamente la prima insidia e ora può guardare con ottimismo al prossimo futuro, il suo sogno è naturalmente quello di alzare al cielo il Trofeo Senza Fine per la terza volta in carriera. Il suo allenatoreè contento della prestazione del siciliano come ha ribadito ai microfoni di tuttobiciweb: “soddisfatti: tranne ...

