Giro d’Italia 2019 | la tappa di domani Bologna-Fucecchio | paesi | Comuni e Province

(Di sabato 11 maggio 2019) Domenica 12 maggio si correrà la, secondadeld’Italia: 205 km che attraversano Emilia-Romagna e Toscana, nello specifico ledi, Prato, Pistoia e Firenze. Sulla carta questa frazione dovrebbe essere indirizzata ai velocisti visto che non ci sono particolari difficoltà altimetriche eccezion fatta per il Castra (terza categoria) e il San Baronto (quarta, a 28 km dal traguardo). Partenza dal capoluogo emiliano alle ore 12.20 per poi attraversare Pontecchio Marconi, Sasso Marconi, Vado, Rioveggio, Castiglione dei Peoli e La Serra. Si entrerà in provincia di Prato attorno alle ore 13.45 con il passaggio a Montepiano, Vernio, Usella, Vaiano, Santa Lucia prima dell’ingresso in città tra le ore 14.20 e le 14.35. A quel punto si entrerà in provincia di Firenze, da annotare i passaggi a Campi Bisenzio e Montelupo Fiorentino. ...

