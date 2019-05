Gf | Serena Rutelli piange per il fidanzato | Mi manca da morire

ilgiornale

(Di sabato 11 maggio 2019) Sandra Rondini Lacrime d'amore per la figlia 29enne di Barbara Palombelli e Francescoche, all'interno della Casa del "Grande Fratello", è scoppiata are perché letantissimo il suoa cui è legata da più di un anno e con cui sogna di costruire una famiglia Seduta a pranzo con gli altri coinquilini della casa del “Grande Fratello",ieri è scoppiata in un pianto dirotto. Leile non vede l’ora di riabbracciarlo appena questa sua esperienza televisiva sarà finita. “Mida” ha detto tra le lacrime l’estetista 29enne, lasciandosi andare a uno sfogo d’amore e nostalgia per il ragazzo con cui fa coppia fissa da un anno e un mese e con cui sogna di sposarsi. Subito chi le era accanto in quel momento ha cercato di tirarla su, mostrandole tutta la sua solidarietà, o anche scherzando, pur di farla smettere di ...

