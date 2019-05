Gambit | la Marvel cancella il film

ilgiornale

(Di sabato 11 maggio 2019) Niccolò Sandroni Nei progetti della/Disney doveva esserci unsul mutante, ma questo non compare più tra le prossime uscite La Disney ha rilasciato il calendario ufficiale relativo alle sue prossime uscite al cinema e tra le tante conferme relative al mondomanca un nome che era dato per certo. Alcuni mesi fa è stato ufficializzato l’accordo che prevedeva l’acquisizione, da parte della Disney, della Fox, con i relativi diritti di questa circa i personaggi dei fumettiche, fin a quel momento, non erano di proprietà della casa di Topolino. In particolare si trattava degli X-Men e dei Fantastici 4. Nel nuovo corso dellal’universo degli X-Men dovrà essere rivisto, con un recasting dei personaggi e con nuove storie. Un nuovo progetto in questo senso è ilNew Mutants, parte di una trilogia, e in uscita, dopo diverse ...

