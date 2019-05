Francia | 2 000 euro a chi riuscirà a decifrare le parole di un' antica roccia misteriosa

Blastingnews

(Di sabato 11 maggio 2019) Sembra l'inizio di un film di Indiana Jones, ma invece è realtà. In un villaggio francese c'è un', vecchia di secoli, su cui è scolpita un'iscrizione incomprensibile. Per anni gli esperti hanno cercato di comprenderla, ma senza risultati. Ora le autorità hanno deciso di tentare con una soluzione decisamente particolare: offrono una ricompensa di 2.000a colui o colei chea capire cosa è scritto sulla pietra. Lacon il messaggio misterioso L'antico masso, vecchio di secoli secondo l'agenzia di stampa Agence France-Presse (AFP), si trova appena fuori dal villaggio di Plougastel-Daoulas, in Bretagna, nord-ovest della. Su di esso sono scolpiteincomprensibili, per anni gli studiosi hanno cercato di tradurre quelledi una lingua apparentemente ignota, ma sinora senza risultati. Non trovando altre soluzioni, le autorità hanno infine ...

MfFenice : RT @ERGnow: ERG supera i 3.000 MW di potenza installata in Europa! Perfezionato l’acquisto di 6 #parchieolici per 52 MW in Francia???? per a… - gatasch : RT @enzo2308: @VincenzoViolano @markorusso69 Abbiamo un parlamentare ogni 65.00 abitanti. Meno che il Belgio e il Portogallo (47.000), il R… - barillagroup : @maluborghesan Ciao, circa il 70% del grano duro che utilizziamo proviene dall’Italia, mentre acquistiamo il restan… -