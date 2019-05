Francesco Duzioni | lo storico capitano del Lecco si racconta | il 90enne che tutti

liberoquotidiano

(Di sabato 11 maggio 2019)- perCechi - ha 90 anni (il 13 maggio, auguri) ed è lodelin serie A. Anzi di più: un mito, una leggenda, un monumento del football là in riva al lago. In maglia blucelesteha giocato per undici stagioni (dal 1953 al 1964 con il record di 357

q9c9p : RT @25aprile3: Le vittime sono Santo Duzioni, Luigi Cattaneo, Cecchinelli Gaetano, Giovanni Francesco Macchi, Vittorio Spinelli. - 25aprile3 : Le vittime sono Santo Duzioni, Luigi Cattaneo, Cecchinelli Gaetano, Giovanni Francesco Macchi, Vittorio Spinelli. -