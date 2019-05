Foto Instagram perfette con smartphone Huawei

Emily Ratajkowski - la sua Foto su Instagram fa impazzire i fan : Ad attirare non poco l'attenzione del gossip nelle ultime ore Emily Ratajkowski. La bellissima modella e attrice ha deciso di postare una sua foto senza veli sul suo profilo Instagram . Ancora una ...

Come caricare Foto su Instagram da PC : Instagram ancora non offre un metodo ufficiale per caricare le foto sul social network dal tuo computer. In realtà, però, ciò è possibile! Una volta imparato il semplice processo sarai più che felice di esserci riuscito. Anche perché, modificare foto sul tuo computer e doverle poi sincronizzare con il telefono è un passaggio inutile, che richiede tempo, e non necessario. Sia che tu abbia scattato una foto con una macchina fotografica e la ...

Lite Rincon-Sirigu - il messaggio del centrocampista su Instagram [Foto] : Lite Rincon-Sirigu – Nelle ultime ore si è verificata una brutta Lite in allenamento tra Rincon e Sirigu, adesso il centrocampista ha deciso di uscire allo scoperto attraverso un messaggio su Instagram. “Per chi non lo sa Salva e io litighiamo tutte le settimane ma questo resta fra di noi – scrive il centrocampista venezuelano – Questa volta c’era qualcuno che ci ha ripreso dalla casa di fronte, e’ ...

Il Royal Baby fa il suo esordio su Instagram : pubblicate le prime Foto con Harry e Meghan : Il Royal Baby fa il suo esordio su Instagram. Il principe Harry e Meghan Markle hanno postato sul social network le foto della loro “prima occasione pubblica come famiglia”. Gli scatti sono apparsi sull’account ufficiale del Duca e della Duchessa, “Sussex Royal”. View this post on InstagramA post shared by The Duke and Duchess of Sussex (@sussexRoyal) on May 8, 2019 at 6:34am PDTIl “Baby Sussex”, ...

Costanza Caracciolo - la prima Foto della figlia Stella su Instagram : prima foto social per la figlia di Costanza Caracciolo. La piccola Stella, nata dall'amore dell'ex velina con Bobo Vieri, dal giorno della sua nascita, per scelta dei genitori, non è...

GF - Ivana Icardi stronca Valentina Vignali : 'Più falsa delle tue Foto su Instagram' : Durante l'ultima puntata del Grande Fratello, Ivana Icardi ha avuto la possibilità di rientrare nella Casa per confessare a Gianmarco Onestini il sentimento che ha scoperto di provare per lui. A differenza di quello che è successo tra Kikò e Ambra una settimana fa, ieri sera il concorrente ha respinto l'argentina, dicendole chiaramente di non avere un particolare interesse nei suoi confronti. La sorella del calciatore Mauro, poi, ha scatenato il ...

Juventus - Pjanic si toglie dal mercato : la conferma su instagram-Foto- : Juventus Pjanic- Dopo gli accostamenti di mercato trapelate in mattinata, e dopo la conferma delle ultime settimane, Miralem Pjanic ha deciso di uscire subito allo scoperto mettendo a tacere le notizie di radiomercato delle ultime ore. Il centrocampista bosniaco ha risposto ad un tifoso su instagram, confermandosi in bianconero anche in vista della prossima stagione. […] More

Danilo Cataldi diventa papà - il giocatore della Lazio pubblica su Instagram la Foto del piccolo Tommaso : Danilo Cataldi è diventato papà. Il giocatore della Lazio, infatti, ha pubblicato su Instagram la foto del piccolo Tommaso, appena venuto al mondo, insieme alla mamma Elisa Liberati. Grande festa, ...

Le Foto del giorno - il mondo in 10 scatti - Liguria - le vostre immagini da Instagram : Genova - La quotidiana selezione per 'scoprire' cosa è successo nel mondo e in Liguria attraverso le immagini. - Le foto del giorno, il mondo in 10 scatti - Liguria, le vostre immagini da Instagram -

Scimpanzè guarda video e Foto su Instagram come fosse un umano. Milioni di visualizzazioni sul social IL VIDEO : E come accompagnamento al celebre filmato, una didascalia, che è una dichiarazione d'amore verso il mondo animale. ' Ogni notte vado a letto pensando a come posso aiutare a cambiare il mondo e ...

Valentina Dallari sta meglio : su Instagram la Foto dopo la lotta contro l’anoressia : Valentina Dallari torna a sorridere dopo la lotta contro l’anoressia e su Instagram posta una foto che fa tirare un sospiro di sollievo ai follower. La modella e dj è finalmente tornata alla vita di tutti i giorni, dopo che la malattia l’aveva costretta ad un lungo ricovero, portandola lontano dalla famiglia e costringendola a fare i conti con i suoi demoni. Un percorso difficile e doloroso, che Valentina aveva raccontato su ...

Juventus - Balotelli attacca Ronaldo : che stoccata su Instagram -Foto- : Mario Balotelli “la tocca piano” e sul proprio account Instagram ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul match di ieri sera tra Barcellona e Liverpool, facendo chiaro riferimento alla stupenda prestazione di Messi. L’ex attaccante di Milan e Inter, però, ha voluto rimarcare l’eterno paragone tra il numero 10 argentino e […] More

Icardi completamente nudo su Instagram : la passione con Wanda Nara scoppia sul tavolo [Foto] : Nuova foto hot pubblicata sui profili social di Mauro Icardi e Wanda Nara. La coppia più glamour del calcio italiano infiamma i social con uno scatto bollente: la passione scoppia sul tavolo! Mauro Icardi e Wanda Nara, sempre insieme, nonostante tutto. Il bomber dell’Inter e la showgirl argentina ne hanno passate tante nei mesi scorsi, ma non si sono mai separati nelle avversità. L’attaccante ha perso la fascia di capitano e, ...

Ivana Icardi eliminata dal Grande Fratello - su Instagram subito a letto con il fidanzato (Foto) : Ivana Icardi sempre più innamorata del fidanzato Luis Galesio. La sorella dell'attaccante dell'Inter si è mostrata così in alcune storie pubblicate su Instagram, a poche ore dall'eliminazione dal Grande Fratello. Non è mancata la dedica speciale:Sei tutto per me. Non ci separiamo più. Ti amoooooooooo da morire! Che gli ignoranti continuino a parlare, il nostro amore non si tocca.prosegui la letturaIvana Icardi eliminata dal Grande ...