Formula 1 | Gp Spagna super Bottas firma la terza pole position consecutiva

Formula 1 – Verstappen ottimismo in vista della gara in Spagna : “il distacco è grande - ma c’è qualcosa che mi dà fiducia” : Max Verstappen consapevole del distacco dalle Mercedes dopo le qualifiche del Gp di Spagna, ma ottimista in vista della gara: le parole dell’olandese della Red Bull La Mercedes domina ancora una volta: doppietta delle Frecce Argento nelle qualifiche del Gp di Spagna, con Valtteri Bottas che ha conquistato la sua terza pole position consecutiva, lasciandosi alle spalle Hamilton a Barcellona. Terzo posto per Sebastian Vettel, seguito ...

Formula 1 – Hamilton sincero nel post qualifiche in Spagna : “ho fatto un pasticcio! E’ raro - ma capita” : Lewis Hamilton non può far altro che congratularsi con Valtteri Bottas dopo le qualifiche del Gp di Spagna: le parole del britannico al termine delle qualifiche di Barcellona La Mercedes domina ancora una volta: doppietta delle Frecce Argento nelle qualifiche del Gp di Spagna, con Valtteri Bottas che ha conquistato la sua terza pole position consecutiva, lasciandosi alle spalle Hamilton a Barcellona. Terzo posto per Sebastian Vettel, ...

Formula 1 - gp di Spagna : Bottas in pole davanti a Hamilton. Terzo Vettel : Valtteri Bottas partirà primo al Gran Premio di Spagna. Il finlandese della Mercedes ha conquisto la pole position quinto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Bottas ha chiuso con il miglior tempo delle qualifiche ufficiali sul circuito di Montmelò in 1:15.406, precedendo di 634 millesimi il compagno di team Lewis Hamilton. Terzo tempo per la Ferrari di Sebastian Vettel, staccato di 866 millesimi. Per Bottas terza pole consecutiva e nona ...

Valtteri Bottas - della Mercedes - partirà in pole position nel GP di Spagna di Formula 1 : Il pilota finlandese della Mercedes Valtteri Bottas partirà in pole position nel Gran Premio di Spagna di Formula 1, che si correrà domenica pomeriggio sul circuito di Barcelona-Catalunya. Dietro di lui partirà l’altro pilota della Mercedes e campione del mondo in

Formula 1 – Bottas show al Montmelò : la griglia di partenza del Gp di Spagna : Valtteri Bottas in pole position per la terza volta consecutiva: la griglia di partenza del Gp di Spagna 2019 Terza pole position consecutiva per Valtteri Bottas: il finlandese della Mercedes è il poleman del Gp di Spagna, dopo delle qualifiche spettacolari, al termine delle quali si è lasciato alle spalle il compagno di squadra Lewis Hamilton ed il ferrarista Sebastian Vettel. La Ferrari non è riuscita nel suo obiettivo, ovvero mettere i ...

Formula 1 - a Barcellona il Gp di Spagna 2019 : gli orari della F1 in diretta tv e streaming : A Barcellona Ferrari in cerca di riscatto dopo il dominio imposto dalle Mercedes in tutte i Gp da inizio stagione: ecco...

Formula 1 - gp di Spagna : Bottas in pole davanti ad Hamilton. Terzo Vettel : Valtteri Bottas partirà primo al Gran Premio di Spagna. Il finlandese della Mercedes ha conquisto la pole position quinto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Bottas ha chiuso con il miglior tempo delle qualifiche ufficiali sul circuito di Montmelò in 1:15.406, precedendo di 634 millesimi il compagno di team Lewis Hamilton. Terzo tempo per la Ferrari di Sebastian Vettel, staccato di 866 millesimi. Per Bottas terza pole consecutiva e nona ...

Formula 1 : pole Bottas nel Gp di Spagna : 16.11 Mercedes letteralmente scatenate nelle qualifiche del Gp di Spagna,quinta prova del Mondiale. Valtteri Bottas è il più veloce, conquistando così la nona pole della carriera (terza stagionale) con 1'15"406, nuovo record del Montmelò Alle sue spalle il britannico Lewis Hamilton. Terzo crono per la Ferrari di Sebastian Vettel che precede Verstappen (Red Bull) e il compagno di squadra Leclerc. Completano la 'top ten' Gasly, ...

Formula 1 - Gp di Spagna 2019 : gli orari della F1 in diretta tv e streaming : A Barcellona Ferrari in cerca di riscatto dopo il dominio imposto dalle Mercedes in tutte i Gp da inizio stagione: ecco...

Formula 1 - Gp di Spagna 2019 : gli orari della diretta tv e streaming : A Barcellona Ferrari in cerca di riscatto dopo il dominio imposto dalle Mercedes in tutte i Gp da inizio stagione: ecco...

Formula 1 : Gp Spagna. Bottas domina libere - Ferrari inseguono : Mercedes in fuga, Ferrari costrette a inseguire dopo le prime libere del Gran Premio di Spagna. Valtteri Bottas dimostra di non essere per caso

Formula Uno - dove vedere il Gran Premio di Spagna in Tv e streaming : dove vedere Gran Premio Spagna Formula Uno Tv streaming. La Formula Uno è giunta al suo quinto appuntamento stagionale, in programma in Spagna, a Barcellona, dove la Ferrari sarà chiamata a dimostrare di essere riuscita a rimediare ai problemi di affidabilità messi in mostra nelle gare precedenti. La Mercedes, protagonista con ben quattro doppiette in […] L'articolo Formula Uno, dove vedere il Gran Premio di Spagna in Tv e streaming è ...

Formula 1 - GP Spagna - Bottas : 'Mercedes nella direzione giusta - fatti nuovi passi avanti' : Il finlandese ha conquistato la giornata del venerdi del Gran Premio di Spagna segnando il miglior crono sia nelle prime che nelle seconde prove libere. Anche la Mercedes ha apportato nuove modifiche ...

Formula 2 - GP Spagna : pole position per Luca Ghiotto : Il gran circo delle categorie di contorno e propedeutico alla F1 è arrivato in Spagna, sul circuito catalano del Montmelò dove in Formula 2 il canadese Nicholas Latifi è giunto da leader. Quello ...