Formula 1 | Bottas al settimo cielo per la pole | Vettel preoccupato | Hamilton pensa al

Formula 1 : pole Bottas nel Gp di Spagna : 16.11 Mercedes letteralmente scatenate nelle qualifiche del Gp di Spagna,quinta prova del Mondiale. Valtteri Bottas è il più veloce, conquistando così la nona pole della carriera (terza stagionale) con 1'15"406, nuovo record del Montmelò Alle sue spalle il britannico Lewis Hamilton. Terzo crono per la Ferrari di Sebastian Vettel che precede Verstappen (Red Bull) e il compagno di squadra Leclerc. Completano la 'top ten' Gasly, ...

Formula 1 : Gp Spagna. Bottas domina libere - Ferrari inseguono : Mercedes in fuga, Ferrari costrette a inseguire dopo le prime libere del Gran Premio di Spagna. Valtteri Bottas dimostra di non essere per caso

Formula 1 - GP Spagna - Bottas : 'Mercedes nella direzione giusta - fatti nuovi passi avanti' : Il finlandese ha conquistato la giornata del venerdi del Gran Premio di Spagna segnando il miglior crono sia nelle prime che nelle seconde prove libere. Anche la Mercedes ha apportato nuove modifiche ...

Formula 1 – Valtteri Bottas si ripete : doppietta Mercedes nelle seconde libere del Gp di Spagna [TEMPI] : Valtteri Bottas ancora una volta davanti a tutti a Barcellona: doppietta Mercedes nelle seconde prove libere del Gp di Spagna E’ terminata la prima giornata di lavoro in pista a Barcellona per i piloti della Formula 1: i campioni delle quattro ruote sono scesi in pista per la seconda sessione di prove libere del Gp di Spagna, al termine delle quali il più veloce è stato nuovamente Valtteri Bottas, questa volta seguito dal compagno di ...

Formula 1 Gp Spagna 2019 - Bottas guida le libere 1. Risultati e tempi : ... quattro vittorie, anzi doppiette - un record - per la Mercedes campione del mondo. Vettel però resta fiducioso anche in virtù delle diverse novità con cui la Ferrari si presenterà in pista. "Ci ...

Formula 1 – Prime libere terminate in anticipo per una bandiera rossa : Bottas davanti alle Ferrari a Barcellona [TEMPI] : Bottas si piazza davanti alle Ferrari nella prima sessione di prove libere del Gp di Spagna: i tempi dalla mattinata in pista a Barcellona Terminano nel segno di Bottas le Prime prove libere del Gp di Spagna: i piloti della Formula 1 sono tornati finalmente in pista dopo il Gp d’Azerbaijan, per prepararsi al meglio al quinti appuntamento stagionale. Sul circuito di Montmelò, nonostante i risultati eccellenti della Ferrari ai test di ...

Formula 1 – Verstappen manda a quel paese Bottas durante le prime libere del Gp di Barcellona [VIDEO] : Valtteri Bottas fa arrabbiare Max Verstappen nella prima sessione di prove libere del Gp di Spagna: l’olandese della Red Bull manda a quel paese il pilota Mercedes Sono iniziate le prime prove libere del Gp di Spagna: i piloti della Formula 1 sono finalmente in pista per preparare al meglio la loro gara di domenica, sul circuito del Montmelò. Non sono mancati i colpi di scena sin dalle prime battute: Max Verstappen ha infatti mandato ...

Formula 1 - GP Spagna - Bottas : 'Mercedes e Ferrari vicine in termini di prestazioni' : Vallteri Bottas nella conferenza stampa del giovedì che inaugura il quinto appuntamento della Formula 1 parla delle ottime prestazioni ottenute in queste prime quattro gare del Mondiale: "Ci sono ...

Formula 1 - la conferenza del GP Spagna con Vettel - Bottas - Sainz - Gasly e Russell : Il futuro del GP di Spagna , quello d'Interlagos, ma soprattutto le prosepettive per un Mondiale che finora ha visto la Mercedes chiudere le prime quattro gare con altrettante doppiette. Di questo si ...

Formula 1 – La sfida interna con Hamilton e la fortuna - Bottas punge la Ferrari : “avevamo comunque la macchina più affidabile” : Valtteri Bottas non abbassa la guardia: il finlandese della Mercedes consapevole che le Ferrari potrebbero far bene in Spagna Valtteri Bottas arriva in Spagna al comando della classifica piloti, dopo lo splendido successo di Baku. Il finlandese della Mercedes è carico e motivato a far bene anche a Barcellona, rimanendo però sempre con i piedi per terra, consapevole che la Ferrari potrebbe ben presto dare filo da torcere a lui e al suo ...

Formula 1 - Bottas ha fretta di definire il suo futuro : “rinnovo con la Mercedes? Spero arrivi in tempi brevi” : Il pilota della Mercedes ha parlato del suo rinnovo, sottolineando come speri che si risolva tutto in tempi brevi Due vittorie e due secondi posti in quattro Gran Premi, con il primo posto nella classifica piloti a impreziosire questo pazzesco avvio di stagione. Valtteri Bottas sta costruendo le basi per il rinnovo del contratto in essere con la Mercedes, in scadenza al termine della stagione. photo4/Lapresse Interrogato ...

Formula 1 - Hamilton ha il nemico in casa : “Bottas super in qualifica - ha fatto un evidente passo in avanti” : Il pilota della Mercedes ha parlato del compagno di squadra, ammettendo i suoi progressi rispetto alla stagione passata Valtteri Bottas è senza dubbio l’uomo del momento in Formula 1, due vittorie stagionali e primo posto nella classifica piloti dopo quattro gare dall’inizio della stagione. photo4/Lapresse Un avvio pazzesco che ha fatto drizzare le antenne a Hamilton, convinto come ci sarà da lottare duramente con il finlandese ...

Formula 1 – Bottas sempre più sicuro di sè : il team radio post Gp d’Azerbaijan è… pungente : Valtteri Bottas pungente al termine del Gp d’Azerbaijan: il team radio del nuovo leader della classifica piloti di Formula 1 Un’importante vittoria, quella di domenica a Baku per Valtteri Bottas: il finlandese della Mercedes ha conquistato il gradino più alto del podio al Gp d’Azerbaijan, riprendendosi così la vetta della classifica piloti. Una grande soddisfazione per Bottas, dopo la delusione dello scorso anno a Baku, ...

Formula 1 – La sfida Hamilton-Bottas non preoccupa Wolff - il team principal Mercedes commenta il ‘pronostico’ di Vettel : “ci copiano? Eh eh…” : A tutto Toto Wolff, dalla lotta per il titolo tra Hamilton e Bottas al pronostico di Sebastian Vettel per il Gp di Spagna Annata storica per la Mercedes: il team di Brackley ha conquistato ieri la quarta doppietta consecutiva, portando ancora una volta i suoi piloti sui due gradini più alti del podio, in questa stagione 2019 di Formula 1 che li vede dominare sui rivali. La Ferrari, ieri al Gp d’Azerbaijan, non è riuscita, per ...