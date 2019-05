Fiorentina | prosegue la protesta | oggi flash mob davanti ai negozi della famiglia Della

calcioweb.eu

(Di sabato 11 maggio 2019) Ancora caos in casa, tra risultati deludenti in campo e proteste dei tifosi contro la proprietà viola. Questi ultimi hanno risposto al patron DiegoValle che, con una lettera aperta pubblicatada La Nazione, se l’era presa con quanti lo contestano. “Altro che ‘scemi del villaggio’, noi siamo i Fiorentini“. Questa la risposta dei supporterCurva Fiesole sulla loro pagina Facebook. Da alcune settimane i tifosi hanno intrapreso iniziative di, come lasciare vuoti gli spalti delle curve nei primi 45 minuti delle partite casalinghe.che si ripeterà anche questa sera in occasionegara contro il Milan. Inoltre questa sera allo stadio non ci saranno striscioni dei viola club e nel pomeriggio ci sarà unmob nel centro storico di Firenzeaidei marchiValle. ...