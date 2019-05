Fiorentina-Milan | probabili formazioni | pronostico e quote scommesse

termometropolitico

(Di sabato 11 maggio 2019)Sabato 11 Maggio alle ore 20:30 si gioca, allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, il match travalido per la 36esima giornata di Serie A. Partita importante per i rossoneri ai fini della qualificazione in Champions League,che invece ha l’obbligo di terminare decentemente la propria travagliata stagione.: come arriva la squadra di Montella Ladi Montella arriva alla sfida contro ildopo una pesante sconfitta per 1-0 nel derby giocatosi in casa dell’Empoli. Squadra viola che si trova in un periodo nero, con la vittoria che manca da ben 11 giornate. La squadra di Montella deve quindi portare a casa almeno un pareggio per avere la certezza matematica della salvezza, anche si si può già considerare di fatto salva.: come ...

Sport_Mediaset : #Fiorentina, #Montella: 'Da piccolo tifavo #Milan, poi mi sono ripreso...' Il tecnico viola: 'Voglio vincere per l… - Sport_Mediaset : Contro il #Milan la #Fiorentina indosserà una maglia in edizione limitata per i 50 anni dallo Scudetto ???? - GoalItalia : Montella chiude ogni polemica: 'Chiesi io al Milan di sostituirmi con Gattuso' ?? -