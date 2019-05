Fiorentina-Milan oggi | orario d’inizio e su che canale vederla in tv e streaming Le

oasport

(Di sabato 11 maggio 2019) Si gioca, uno dei tre anticipi della Serie A per quanto riguarda la sua 36a e terzultima giornata: i viola hanno bisogno di una vittoria, se non altro per raffreddare un ambiente surriscaldatosi nelle ultime settimane, così come i rossoneri, in cerca di uno stop dell’Atalanta in chiave Champions League. Sul fronte casalingo, Vincenzo Montella avrà a che fare con l’assenza di Pezzella per frattura al volto. Sarà dunque Milenkovic ad affiancare, al centro della difesa, Vitor Hugo. C’è il ballottaggio Ceccherini-Laurini a destra, mentre a centrocampo la squalifica di Veretout rende obbligata la scelta di Benassi da una parte e di uno tra Dabo e Gerson dall’altra. Ci sarà il ritorno di Chiesa dal primo minuto. Passando al latoista, invece, Gattuso deve rinunciare allo squalificato Paquetà, ma può giovarsi del ritorno di Calhanoglu. Non ce ...

Sport_Mediaset : #Fiorentina, #Montella: 'Da piccolo tifavo #Milan, poi mi sono ripreso...' Il tecnico viola: 'Voglio vincere per l… - Sport_Mediaset : Contro il #Milan la #Fiorentina indosserà una maglia in edizione limitata per i 50 anni dallo Scudetto ???? - GoalItalia : Montella chiude ogni polemica: 'Chiesi io al Milan di sostituirmi con Gattuso' ?? -