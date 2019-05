Fiorentina in crisi | il candidato sindaco Bocci | “proprietà arrogante”

calcioweb.eu

(Di sabato 11 maggio 2019) “Ho letto la lettera di Della Valle e trovo da una parte una proprieta’ arrogante e dall’altra un’amministrazione inconcludente. Al solito chi ci rimette e’ la citta’ e i tifosi”. Sono le dichiarazioni di Ubaldoa Firenze per il centrodestra a margine di un evento elettorale. “L’attuale proprieta’ dellaspecie negli ultimi anni – ha aggiunto– ha mostrato lacune progettuali sulla squadra e sulla citta’ francamente non prolungabili oltre. Siamo stati i primi a dirlo: la famiglia Della Valle deve chiarire una volta per tutte le sue intenzioni davanti ai fiorentini. Ma iluscente, che durante tutto il lungo corso della sua carriera a Palazzo Vecchio e’ sempre stato schiacciato sulle posizioni della proprieta’, risulta francamente inverosimile nel ...

