Fiorentina | Diego Della Valle | “Basta insulti da chi vuole sfasciare la società”

calcioweb.eu

(Di sabato 11 maggio 2019), patron, esterna tutta la sua indignazione in una lettera aperta pubblicata da “La Nazione“: “Ora basta! Non so come faccia mio fratello a trattenersi di fronte a quello che sta accadendo, sicuramente è per il suo attaccamento alla– attacca subito– Io invece non lo accetto, la situazione è stata ingigantita da chitutto creando un clima che non serve a niente, se non a destabilizzare Società e squadra, la quale va sostenuta con forza fino alla fine. Chi crea questo clima ostile e violentoalimentare il caos senza proporre niente di concreto, approfittando vigliaccamente spesso dell’anonimato per offendere e gridare richieste senza proporre soluzioni concrete. Ora sono io che voglio risposte precise. Parte di voi non fa altro che gridare che dobbiamo ...

Barbaraba7Rossi : RT @giannattasius: Buongiorno con l’esplosione di Diego #DellaValle sulle pagine de @qn_lanazione #boom #Fiorentina #FiorentinaMilan https:… - montanari_laura : Fiorentina, Diego Della Valle: 'Ora basta, rapporti chiusi con chi ci offende. Tifosi usate il cerv… - CalcioWeb : Durissimo sfogo di #DiegoDellaValle contro i tifosi della #Fiorentina: le sue parole in una lettera pubblicata da '… -