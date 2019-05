Film italiani al cinema 9 maggio 2019 | Il Grande Spirito e Solo Cose Belle

A settembre nei cinema italiani un docu-Film su Diego Maradona : Dopo il successo dei suoi 'Senna' (2010) e 'Amy' (2015), arriva nelle sale 'Diego Maradona' firmato da Asif Kapadia. Con interviste esclusive all'ex campione e immagini tratte dal suo archivio personale di oltre 500 ore di filmati mai visti prima, il film narra la storia di uno dei piu' grandi calciatori di tutti i tempi. 'Diego Maradona' di Asif Kapadia, che nel 2016 con 'Amy', il documentario su Amy Winehouse, si e' aggiudicato il premio Oscar ...

A settembre nei cinema italiani un docu-Film su Diego Maradona : Roma, 9 mag., askanews, - Sarà nelle sale italiane a settembre, distribuito da Nexo Digital e Leone Film Group, il nuovo docu-film su uno dei più geniali, amati e controversi campioni di tutti i tempi:...

Film italiani al cinema 19 aprile 2019 : Il Campione o Ma cosa ci dice il cervello? : Film italiani al cinema 19 aprile 2019: scontro tra Riccardo Milani e Leonardo D'Agostini Il weekend pasquale mette di fronte due opere del cinema italiano tra le più attese del 2019: Il Campione e Ma cosa ci dice il Cervello. Nel box office italiano è ancora in testa “Benvenuto Presidente”, ...

Film italiani al Cinema nel weekend : “Dagli Occhi dell’Amore” e “Lo Spietato” : I Film Italiani al Cinema nel weekend, 13-14 aprile 2019 Comincia un nuovo weekend con il Cinema italiano. Bentornato Presidente conferma per la seconda settimana consecutiva il primato con un incasso di € 1.247.061 seguito da DolceRoma (157.901) e Momenti di trascurabile felicità ...

Film italiani al cinema 19 aprile 2019 : Il Campione o Ma cosa ci dice il cervello? : Film italiani al cinema 19 aprile 2019: scontro tra Riccardo Milani e Leonardo D'Agostini Il weekend pasquale mette di fronte due opere del cinema italiano tra le più attese del 2019: Il Campione e Ma cosa ci dice il Cervello. Nel box office italiano è ancora in testa “Benvenuto Presidente”, ...

Film italiani al Cinema nel weekend : “Dagli Occhi dell’Amore” e “Lo Spietato” : I Film Italiani al Cinema nel weekend, 13-14 aprile 2019 Comincia un nuovo weekend con il Cinema italiano. Bentornato Presidente conferma per la seconda settimana consecutiva il primato con un incasso di € 1.247.061 seguito da DolceRoma (157.901) e Momenti di trascurabile felicità ...

Film italiani al Cinema del weekend : “Dagli Occhi dell’Amore” e “Lo Spietato” : I Film Italiani al Cinema nel weekend, 13-14 aprile 2019 Comincia un nuovo weekend con il Cinema italiano. Bentornato Presidente conferma per la seconda settimana consecutiva il primato con un incasso di € 1.247.061 seguito da DolceRoma (157.901) e Momenti di trascurabile felicità ...

Film italiani al Cinema del weekend : “Dagli Occhi dell’Amore” e “Lo Spietato” : I Film Italiani al Cinema del weekend, 13-14 aprile 2019 Comincia un nuovo weekend con il Cinema italiano. Bentornato Presidente conferma per la seconda settimana consecutiva il primato con un incasso di € 1.247.061 seguito da DolceRoma (157.901) e Momenti di trascurabile felicità ...

Nuoto - Raoul Bova al lavoro per un Film che racconterà la storia dei grandi campioni italiani. Coinvolti anche Rosolino e Bortuzzo : Cinema e sport rappresentano da sempre un’interessante combinazione, capace di portare sul grande schermo autentici capolavori. L’ultima notizia, annunciata nella giornata di ieri nella prima giornata degli Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento, riguarda un intrigante progetto che coinvolge il celebre attore Raoul Bova e che avrà come protagonista la disciplina più amata e praticata in gioventù dall’affascinante stella ...

Film italiani al cinema “Dolceroma” - “Bene ma non benissimo” e “l’Uomo che comprò la luna” : Le uscite del 4 aprile 2019. Comincia un nuovo weekend con il cinema italiano. In testa alla classifica dei Film italiani al cinema più visti: Bentornato Presidente con un incasso di € 635.228 seguito da Scappo a casa con €983.475 e Momenti di trascurabile felicità con ...

Film italiani al cinema “Dolceroma” - “Bene ma non benissimo” e “l’Uomo che comprò la luna” : Le uscite del 4 aprile 2019. Comincia un nuovo weekend con il cinema italiano. In testa alla classifica dei Film italiani al cinema più visti: Bentornato Presidente con un incasso di € 635.228 seguito da Scappo a casa con €983.475 e Momenti di trascurabile felicità con ...

Film italiani del weekend : Bentornato Presidente : Claudio Bisio torna in politica in Bentornato Presidente. Tra i Film italiani più visti di questa settimana:Scappo a Casa è in testa con un incasso di 625.000 € seguito da Momenti di trascurabile felicità che ha ottenuto un totale di oltre un ...

Film italiani al cinema “Dolceroma” - “Bene ma non benissimo” e “l’Uomo che comprò la luna” : Le uscite del 4 aprile 2019. Comincia un nuovo weekend con il cinema italiano. In testa alla classifica dei Film italiani al cinema più visti: Bentornato Presidente con un incasso di € 635.228 seguito da Scappo a casa con €983.475 e Momenti di trascurabile felicità con ...

Nuoto - Campionati italiani Riccione 2019 : il Film della prima giornata. Detti : “Avrei potuto fare meno”; Vergani : “Volavo in vasca” : Una giornata di grande vitalità quella che è andata in archivio nella vasca di Riccione, sede dei Campionati italiani di Nuoto 2019 validi per la qualificazione ai Mondiali 2019 in Corea del Sud (21-28 luglio). 7 i pass arrivati quest’oggi e prestazioni di rilievo mondiale che fanno ben sperare in vista del futuro. Di seguito le impressioni dei protagonisti poco dopo le gare nel film di OA Sport del day-1. THOMAS CECCON Vittoria con ...