Eternals | Richard Madden e Angelina Jolie nel prossimo film Marvel

ilgiornale

(Di sabato 11 maggio 2019) Niccolò Sandroni Nel cast del nuovoarriva. Per lui una storia d’amore con il personaggio interpretato daNella fase 4 dellatroveremo di sicuro, nuovodi cui da tempo continuano ad arrivare notizie.è basato sui fumetticreati da Jack Kirby, il cui primo numero uscì nel 1976. I protagonisti sono esseri sovrumani, presenti sulla Terra da milioni di anni, creati dai Celestiali, cioè delle entità cosmiche creatrici anche dei loro antagonisti, i Devianti. Con questoi progetti dellasi ampliano notevolmente visto che entrano in gioco, in modo sempre più decisivo, entità spaziali e numerosi nuovi personaggi. Ilha interessato subito i fan per la presenza nel cast di, alla sua prima apparizione in un. Ora, con l’avanzamento dei lavori nella produzione, ...

ChiarettaKiki : RT @ParamountItalia: Quando sei stato uno Stark, entrare nel Marvel Cinematic Universe è il naturale passo successivo #RichardMadden https:… - MICIO7BEAR : RT @comingsoonit: Vi piacerebbe vedere Richard Madden in un cinecom Marvel/Disney? #TheEternals - EnzoSannino7 : RT @TenaceMente_com: Richard Madden sarà Ikaris nel film Marvel sugli Eterni: -