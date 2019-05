agi

(Di sabato 11 maggio 2019) Giuseppeannuncia la sospensione di ogni attività della campagna elettorale e sidalla corsa alle. Lo annuncia lo stessosu Facebook spiegando che "i valori costituzionali e l'antifascismo per me vengono prima di tutto. Ieri Luciano Capone su Il Foglio ha sollevato un problema - la presenza didinella lista di- che ha aperto una discussione molto accesa e per quanto mi riguarda necessaria. Ho chiesto che la questione fosse chiarita da parte dei Verdi italiani, che hanno fornito però risposte parziali e non chiare, sul motivo di questa presenza e sulla responsabilità di chi ha scelto di candidare queste figure". "Come sapete - prosegue-, sulla base di un voto degli iscritti, Possibile ha optato per l'adesione alla sfida elettorale dei Verdi europei. Una sfida che ritengo avvincente ...

fanpage : Elezioni europee, Civati ritira la sua candidatura: “Esponenti di estrema destra nella lista” - fisco24_info : 'Esponenti di estrema destra in Europa Verde'. Civati si ritira dalle Europee: Giuseppe Civati annuncia la sospensi… - marcomoltomale : RT @valy_s: Giuseppe ?@civati? si ritira dalle #Europee2019 poiché scopre che nella lista dei VERDI,ci sono esponenti di ESTREMA DESTRA. No… -