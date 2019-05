Energie rinnovabili | stop alla crescita ‘Ma il mondo non può permettersi pausa’

Ilaria che torna dagli Usa per inventare batterie sostenibili e con Energie rinnovabili : Un cervello che prima fugge e poi torna. È il caso di Ilaria Pucher, 34 anni, la ricercatrice-manager di Green Energy Storage, e che è a capo di un progetto per potenziare la produzione dei sistemi di ...

Energie rinnovabili in Italia : si torna a parlare di crescita sostenuta : Per la prima volta dopo diversi anni si torna a parlare di crescita sostenuta in Italia per il comparto delle rinnovabili, soprattutto per il fotovoltaico e l’eolico. A farlo è il PNIEC, il documento programmatico che il Governo ha messo a punto, sulla scorta degli obiettivi europei, per pianificare lo sviluppo del mercato dell’energia da qui al 2030. Le installazioni annuali previste sono nell’ordine dei GW, un’unità di misura che non si vedeva ...

Una nuova sceneggiatura per le Energie rinnovabili. Da scrivere insieme : I recenti fatti di cronaca ne sono una testimonianza: il sottosegretario Armando Siri, Lega,, inventore e ideatore della flat tax, è indagato dalla Procura di Palermo per corruzione e interessi ...

Olimpiadi hi-tech a Tokyo nel 2020 : assistenti robotici per disabili - Energie rinnovabili e taxi robot : Le Olimpiadi di Tokyo del 2020 saranno teatro, oltre che dello sport, anche di importanti dimostrazioni tecnologiche. Il comitato organizzatore dei Giochi della XXXII Olimpiade è infatti impegnato nel Progetto robot Tokyo 2020, per mettere a disposizione degli organizzatori e delle persone disabili che parteciperanno all’evento degli Human Support robot (HSR) e dei Delivery Support robot (DSR) che offriranno aiuto alle persone come e ...

Il sottosegretario Siri della Lega indagato per corruzione per i fondi alle Energie rinnovabili : Il sottosegretario ai Trasporti Armando Siri, della Lega, è indagato per corruzione dalla Procura di Roma nell’ambito di un’inchiesta nata a Palermo. Secondo gli investigatori Siri, attraverso Paolo Arata, ex deputato di Forza Italia e oggi responsabile del programma sull’Ambiente del Carroccio, avrebbe ricevuto denaro per modificare una norma da i...

Clima - lo studio : “Passare il più rapidamente possibile alle Energie rinnovabili” : Il modo più efficace di combattere i cambiamenti Climatici è passare il più rapidamente possibile alle energie rinnovabili. Lo afferma lo studio firmato da un team internazionale di cui fa parte Ugo Bardi, docente dell’Università di Firenze, e pubblicato oggi sulla rivista scientifica “Nature Energy” (“Comparative net energy analysis of renewable electricity and carbon capture and storage”). Il team internazionale ...

Oceano - ultima frontiera delle Energie rinnovabili : L'energia marina, proveniente dalle maree e dal moto ondoso, potrebbe risolvere i problemi energetici di molte zone costiere, stimolandone l'economia

Efficienza energetica : è "Made in Italy" il sistema di accumulo organico per le Energie rinnovabili : Tecnologie all'avanguardia, brevetto e partnership internazionali, team d'eccellenza: è Green Energy Storage , GES,, la startup italiana dell'Efficienza energetica. Nata nel 2016, forte di un accordo ...

Dalle Energie rinnovabili all’agricoltura : meteo sempre più smart : Dalle energie rinnovabili all’agricoltura, fino agli eventi estremi: sono alcune delle nuove applicazioni delle previsioni meteo, sempre più affidabili e ‘intelligenti’. La ‘bestia nera’ invece rimangono i temporali estivi. A fare il punto, in occasione della Giornata mondiale delle meteorologia che si celebra domani, sono Lorenzo Giovannini, ricercatore dell’universita’ di Trento, e Luca Mercalli, ...

L'intelligenza artificiale di Google può rendere più efficienti le Energie rinnovabili : Nel futuro potrebbe però diventare un nuovo prodotto venduto ai parchi eolici di tutto il mondo, dando nuovo impulso ai progressi in materia di energie rinnovabili.

Energie rinnovabili al palo e scarso taglio di gas serra - Italia lontana dagli obiettivi : E non mostra alcun reale progresso sulla strada della decarbonizzazione dell'economia Italiana nemmeno il 'piano energia e clima' che il governo ha sottoposto alla Commissione europea. Stiamo ...