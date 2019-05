Elena Santarelli | la battaglia è finita e noi siamo fiere di lei

dilei

(Di sabato 11 maggio 2019) Dopo aver annunciato che Giacomo è finalmente in “follow-up”,racconta a Marco Liorni la difficile lotta di suo figlio contro il cancro. Ospite di Italia sì, la bella showgirl si commuove raccontando i lunghi mesi che hanno portato alla definitiva guarigione di Giacomo. Un periodo difficile e intenso, fatto di cure mediche, incontri straordinari in ospedale, sostegno di amici e familiari, oltre che di affetto da parte del pubblico. E di fronte all’amico, Marco Liorni, lasi lascia andare a un lungo pianto liberatorio. Di certo, non deve essere affatto facile per una mamma sostenere il figlio in unacosì difficile come quella contro il tumore. “Sono molto stanca, è un pianto di liberazione”, spiega la showgirl di fronte al pubblico. Più che comprensibile la reazione di, che ha raccontato i dettagli di una vicenda ...

