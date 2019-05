Elena Santarelli annuncia guarigione del figlio | Ha vinto battaglia

Giacomo ha vinto la sua battaglia! Elena Santarelli - il figlio è guarito : Una buona notizia inaugura il weekend: Giacomo, il figlio di Elena Santarelli colpito da tumore cerebrale, è guarito e ha finito le cure. Ad annunciarlo qualche ora fa è stata la madre, con un lungo post su Instagram. --"Quando vi ho resi partecipi del problema che ci ha colpiti ho anche promesso che quando sarebbe arrivata la tanto attesa comunicazione della fine delle cure l'avrei condivisa con tutti voi. Ecco quel giorno è ...

Mio figlio Giacomo è guarito dal tumore! La gioia di Elena Santarelli : Per Elena Santarelli e l’ex calciatore Bernardo Corradi oggi è un giorno speciale. Il figlio Giacomo ha vinto la sua battaglia contro un tumore cerebrale maligno e dopo mesi dall’inizio delle cure possono finalmente dire di avercela fatta. La show girl, che ha sempre parlato della malattia del figlio, ma sempre con molta discrezione e delicatezza, condivide la sua felicità con i follower attraverso due lunghi post su ...

La battaglia del piccolo Giacomo è finalmente finita - l’annuncio di Elena Santarelli : “ha sconfitto un tumore cerebrale maligno” : Il figlio di Elena Santarelli è guarito: la showgirl annuncia sui social la vittoria della battaglia del figlio su un tumore cerebrale maligno La battaglia del piccolo Giacomo è finalmente terminata: dopo un periodo lunghissimo fatto di cure, paura ma soprattutto tanta forza e coraggio, Elena Santarelli e la sua famiglia posso finalmente sorridere perchè il primogenito della showgirl e dell’ex calciatore Corradi è guarito. Elena ...

Una gioa immensa! Il figlio di Elena Santarelli vince la sua battaglia : È una storia difficile ma a lieto fine, quella della bella showgirl italiana che ha combattuto una dura battaglia contro il cancro di suo figlio. Oggi, a distanza di anni, la Santarelli pubblica ben due lunghi post su Instagram per annunciare al pubblico la fine delle cure di Giacomo e per ringraziare tutto il reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, oltre a tutti i medici che hanno seguito il bambino in ...

Elena Santarelli : il messaggio sul figlio Giacomo che tutti stavano aspettando! : Il figlio di Elena Santarelli sta meglio. Oggi è un grandissimo giorno in casa Corradi e andrà sicuramente festeggiato nel migliore dei modi! Elena Santarelli e suo marito Bernardo Corradi sono al settimo cielo:... L'articolo Elena Santarelli: il messaggio sul figlio Giacomo che tutti stavano aspettando! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Elena Santarelli e il figlio colpito da tumore cerebrale : «Giacomo ha vinto» L'annuncio su Instagram : «It's a wonderful day». È scritto sulla maglietta e sul volto di Elena Santarelli che oggi torna a sorridere per la salute del figlio Giacomo, colpito da un tumore...

Elena Santarelli figlio - l’annuncio che tutti aspettavano : “Giacomo ha vinto” : Elena Santarelli e il messaggio sul figlio Giacomo che tutti stavano aspettando Il figlio di Elena Santarelli sta meglio. Oggi è un grandissimo giorno in casa Corradi e andrà sicuramente festeggiato nel migliore dei modi! Elena Santarelli e suo marito Bernardo Corradi sono al settimo cielo: il figlio Giacomo ha vinto la sua battaglia. Sono […] L'articolo Elena Santarelli figlio, l’annuncio che tutti aspettavano: “Giacomo ha ...

Elena Santarelli e la malattia del figlio : «Giacomo ha vinto» : «It's a wonderful day». È scritto sulla maglietta e sul volto di Elena Santarelli che oggi torna a sorridere per la salute del figlio Giacomo, colpito da un tumore cerebrale maligno. In due...

Elena Santarelli : "Mio figlio Giacomo ha vinto la sua battaglia contro il tumore" : Elena Santarelli annuncia su Instagram che il figlio Giacomo ha vinto la battaglia contro il tumore.“Quando vi ho resi partecipi del problema che ci ha colpiti ho anche promesso che quando sarebbe arrivata la tanto attesa comunicazione della fine delle cure l’avrei condivisa con tutti voi - afferma -. Ecco quel giorno è arrivato: Giacomo finalmente è in “follow up”! Pochi giorni fa ha fatto la sua ultima ...

Elena Santarelli da urlo su Instagram : Bernardo Corradi è stato un discreto attaccante che in carriera ha segnato 118 reti con le maglie dei vari club nel quale ha giocato. Il marito di Elena Santarelli ha anche disputato tredici partite ...

Italia Si - Elena Santarelli spiazza Lorena Bianchetti : “Abbiamo il marito in comune” : Elena Santarelli e la gaffe con Lorena Bianchetti a Italia Si: “Io e te abbiamo il marito in comune” Elena Santarelli protagonista di un divertentissimo siparietto nella trasmissione Italia Si, condotta da Marco Liorni, in cui partecipa come “consigliera”. Nella puntata speciale di oggi che ha ospitato un intero casta di vip, è intervenuto anche il […] L'articolo Italia Si, Elena Santarelli spiazza Lorena ...

Italia Sì - la gaffe clamorosa di Elena Santarelli con Lorena Bianchetti : 'Il marito...'. Gelo in diretta : gaffe pazzesca di Elena Santarelli a Italia Sì , su Raiuno , condotta da Marco Liorni . La 'consigliera' ad in certo punto si è rivolta all'altra ospite Lorena Bianchetti che parlava della sua ...

Italia Sì - la gaffe clamorosa di Elena Santarelli con Lorena Bianchetti : "Il marito...". Gelo in diretta : gaffe pazzesca di Elena Santarelli a Italia Sì, su Raiuno, condotta da Marco Liorni. La "consigliera" ad in certo punto si è rivolta all'altra ospite Lorena Bianchetti che parlava della sua maternità e si è lasciata scappare una frase da brividi: "Abbiamo in comune il marito...". In realtà la Santar

Elena Santarelli : clamorosa gaffe con Lorena Bianchetti a Italia Si : Italia Si, Elena Santarelli fa una gaffe con Lorena Bianchetti: “Abbiamo il marito in comune” clamorosa gaffe di Elena Santarelli all’inizio della puntata di Italia Si di oggi, sabato 27 aprile 2019. Nell’appuntamento speciale di oggi, il padrone di casa Marco Liorni ha ospitato un intero cast di vip, tutti saliti sul podio, tra cui Lorena Bianchetti, nota conduttrice di A Sua Immagine, da poco diventata mamma. E proprio ...