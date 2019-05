Ecco le novità di Wind e Tre di maggio | nuove offerte e smartphone in offerta

Android 10 Q - Ecco le 7 novità principali in arrivo : Il nuovo Android 10 Q dovrebbe sbarcare ufficialmente in autunno, ma Google ha già svelato alcune novità in anteprima nel corso della conferenza annuale dedicata agli sviluppatori. La decima versione del sistema operativo festeggerà l'anniversario dall'alto dei 2,5 miliardi di dispositivi attivi e una quota di mercato che oscilla tra l'80 e il 90%, lasciando le briciole a iOS. Molto è cambiato dalla prima ...

Jeff Bezos - Ecco il lander che ci riporterà sulla Luna entro il 2024 : tutte le novità di Blue Moon : Nelle scorse ore Jeff Bezos , a capo di Amazon e di Blue Moon, ha svelato il progetto di un lander Lunare legato alla sua agenzia di voli spaziali. Il veicolo potrà essere utilizzato per il trasporto ...

Google Telefono si aggiorna alla versione 33 : Ecco novità e download apk : Google Telefono, il tastierino telefonico made by Google, riceve un nuovo aggiornamento che lo porta alla versione 33 e ci anticipa diverse nuove funzionalità in arrivo con un'analisi del codice interno. L'articolo Google Telefono si aggiorna alla versione 33: ecco novità e download apk proviene da TuttoAndroid.

Audi TT RS 2019 : restyling per la sportiva tedesca - Ecco le novità [FOTO e PREZZI] : Al via la prevendita in Italia di Audi TT RS, disponibile Coupé e Roadster, può contare sull’iconico motore a 5 cilindri da 400 CV abbinato al doppia frizione S tronic e alla trazione integrale permanente quattro Nel 2018, per il nono anno consecutivo, la giuria del premio “International Engine of the Year” ha assegnato al motore Audi 2.5 TFSI, icona tecnica della rinnovata Audi TT RS, il titolo di miglior propulsore nella ...

Ecco tutte le novità della Beta 3 di Android Q - in prova su Google Pixel 3 XL : Android Q Beta 3 è stata rilasciata per gli smartphone Google Pixel e per alcuni dispositivi di altri produttori: scopriamo in video tutte le novità più interessanti della nuova release! L'articolo Ecco tutte le novità della Beta 3 di Android Q, in prova su Google Pixel 3 XL proviene da TuttoAndroid.

Google I/O 2019 : Ecco le novità per Android TV : Nella notte Google ha tenuto l'annuale evento dedicato agli sviluppatori in cui ha parlato di tutte le novità legate al mondo Android ad eccezione di Android TV . La piattaforma per le televisioni smart sembrava infatti senza novità in questo 2019. Tuttavia, c'è stato un keynote poche ore fa con alcune interessanti ...

Forza Horizon 4 - Ecco tutte le novità della Stagione 9 in arrivo questa settimana : Fin dal suo lancio, Forza Horizon 4 ha visto aggiornamenti periodici dei contenuti sotto forma di sfide stagionali settimanali e aggiornamenti mensili più corposi. questa è la settimana in cui sarà disponibile l'aggiornamento che introduce la Stagione 9 del gioco e porta con sé una serie di nuovi contenuti.Innanzitutto, come riporta Windows Central, sarà disponibile un nuovo veicolo tanto desiderato dai fan, l'Apollo IE, che sarà ottenibile ...

Ecco tutte le novità annunciate al Google I/O 2019 : tutte le novità finora annunciate al Google I/O 2019 riunite in un unico posto: Google Pixel 3a, Android 10 Q, IA e tanto altro direttamente dallo Shoreline Amphitheatre di Mountain View (e non solo). L'articolo Ecco tutte le novità annunciate al Google I/O 2019 proviene da TuttoAndroid.

Ecco tutte le novità per sviluppatori direttamente dal Google I/O 2019 : Google I/O 2019 ha portato novità per tutti i tipi di sviluppatore: Android Studio 3.5, Jetpack Compose e Local Home SDK e tanto altro; insomma, ce n'è per tutti i gusti. L'articolo Ecco tutte le novità per sviluppatori direttamente dal Google I/O 2019 proviene da TuttoAndroid.

Google I/O 2019 - Ecco tutte le novità annunciate : ... ecco tutte le novità annunciate - Ultima modifica: 2019-05-07T21:52:38+00:00 da Francesco Marino Francesco Marino Giornalista esperto di tecnologia, da oltre 20 anni si occupa di innovazione, mondo ...

Essential Phone PH-1 - ASUS ZenFone 4 Pro - ASUS ROG Phone e Meizu 16 si aggiornano : Ecco le novità : Essential Phone PH-1, ASUS ZenFone 4 Pro, ASUS ROG Phone e Meizu 16 ricevono un ricco aggiornamento. Curiosi di conoscere quali sono le novità? L'articolo Essential Phone PH-1, ASUS ZenFone 4 Pro, ASUS ROG Phone e Meizu 16 si aggiornano: ecco le novità proviene da TuttoAndroid.

TIM rimodula in positivo - per una volta : Ecco le novità per chiamate e SMS internazionali : TIM si adegua alla normativa prevista dal Regolamento BEREC e annuncia la rimodulazione delle tariffe base per le chiamate e gli SMS internazionali L'articolo TIM rimodula in positivo, per una volta: ecco le novità per chiamate e SMS internazionali proviene da TuttoAndroid.

Ecco le principali novità in arrivo al Google I/O 2019 : L'attesa edizione 2019 di Google I/O è ormai alle porte e saranno tante le novità che il colosso di Mountain View annuncerà in occasione dell'evento L'articolo Ecco le principali novità in arrivo al Google I/O 2019 proviene da TuttoAndroid.

Facebook cambia tutto e punta su eventi e gruppi : Ecco le novità in arrivo : Facebook vuole abbandonare il news feed per tornare a concentrarsi su amici, gruppi e eventi. Insomma, basta a pagine moleste, link e video indesiderati, l'obiettivo è spostare l'attenzione degli utenti verso la loro sfera privata in quello che è stato indicato da Mark Zuckerberg come il futuro del social network più grande del pianeta. Meno inserzioni pubblicitarie e più contenuti personali che devono far ...