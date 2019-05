Domenico Lucano | “A La Sapienza ci sarò e senza scorta” Ma Forza Nuova | “Anche senza

Giro d’Italia 2019 - Domenico Pozzovivo ci sarà! Le condizioni del lucano : salterà Liegi e Romandia : Si può tirare un sospiro sollievo per quanto riguarda Domenico Pozzovivo. Il corridore della Bahrain-Merida rimasto vittima di una brutta caduta in Belgio, impegnato nella Freccia Vallone, salterà la Liegi-Bastogne-Liegi e il Giro di Romandia ma sarà al Giro d’Italia. Questo è quanto emerge dai controlli medici ai quali Pozzovivo si è sottoposto nelle ultime ore. Come ha rivelato il medico societario della squadra ciclistica citata Carlo ...

Domenico Lucano - sindaco di Riace - è stato rinviato a giudizio per abuso di ufficio e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina : Domenico Lucano – il sindaco sospeso di Riace, in Calabria – sarà processato insieme ad altre 26 persone per abuso di ufficio e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. La decisione di rinviare a giudizio Lucano è stata presa dal giudice dell’udienza preliminare dopo

Domenico Lucano contro Matteo Salvini : 'Io vado a processo - non scappo come lui' : Secondo Lucano, 'la parte politica che Salvini rappresenta è abituata alla denigrazione, alle cattiverie. Ancora mi chiedo come faccia un cristiano a votare per lui. Ma la risposta di Salvini non si ...

Domenico Lucano contro Matteo Salvini : "Io vado a processo - non scappo come lui" : "Ho passato l'inverno ad andare su e giù per le testimonianze, e ad aspettare un po' di luce. Io non ho mai detto sono innocente, questo lo deve dimostrare chi ha le competenze. Noi ci difendiamo nel processo, e non dal processo". Il sindaco sospeso di Riace Mimmo Lucano a Circo Massimo, su Radio Ca