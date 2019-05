Domenica di forte maltempo | l'allerta meteo della Protezione Civile

Puglia : si guasta nel week end - forte maltempo Domenica con piogge e temporali : Una nuova perturbazione, l'ennesima di questo Maggio bizzarro, raggiungerà l'Italia nel corso del week end. Una nuova saccatura di origine nord-atlantica provocherà la formazione di un ben...

Maltempo - l’Uragano Artico flagella l’Italia : Domenica 5 Maggio con freddo - neve e forte vento [FOTO e VIDEO] : Fa freddo e infuria il Maltempo come in pieno inverno stamattina – Domenica 5 Maggio – al Nord Italia e in Toscana, dov’è arrivato l’Uragano Artico ampiamente annunciato nei giorni scorsi, mentre abbiamo temperature ancora miti sulle Regioni Adriatiche con +17°C a Rimini, +18°C a Pescara, +20°C a Bari, Lecce e Termoli. L’aria fredda proveniente dal Circolo Polare Artico ha però raggiunto il Nord, dove in pieno ...

Previsioni Meteo Maggio - clamorosa rottura fredda da Domenica 5 : tornano freddo - neve e forte maltempo : Previsioni Meteo Maggio – Gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli Meteorologici confermano la tendenza già illustrata su MeteoWeb nelle scorse ore: Domenica 5 Maggio una clamorosa rottura stagionale interromperà bruscamente una Primavera già particolarmente tribolata, riportando condizioni del tempo prettamente invernali in tutt’Italia con freddo, neve a bassa quota e forte maltempo. Se già oggi abbiamo freddo e maltempo su ...

Meteo - sarà una Domenica delle Palme… di Neve! Forte maltempo in tutt’Italia e freddo come in Inverno : Meteo – Fa freddo e piove su gran parte d’Italia, ma il maltempo si intensificherà ulteriormente nei prossimi giorni per culminare nel weekend in un vero e proprio colpo di coda dell’Inverno. Nel giorno della Domenica delle Palme, Domenica 14 Aprile, farà freddo come se fossimo a Gennaio e pioverà in tutt’Italia. La neve cadrà a quote molto basse per il periodo in tutti i rilievi del Paese, oltre i 1.500 metri ...

Meteo - ondata di gelo tardiva sull’Italia nel weekend : Domenica delle Palme con tanta NEVE e forte MALTEMPO : Meteo – Torna a ruggire l’inverno anche sull’Italia nei prossimi giorni: le temperature scenderanno di giorno in giorno tra Giovedì 11 e Domenica 14 Aprile, culmine di questo colpo di coda eccezionalmente tardivo che si prepara a portare la NEVE fin in pianura al Nord/Ovest proprio nella Domenica delle Palme. Sarà una giornata tipicamente invernale in tutt’Italia, con forti e intense nevicate proprio al Nord/Ovest dove le ...

MotoGp - Dal duo Dovizioso-Petrucci a Marquez - Domenicali riavvolge il nastro del Gp del Qatar : 'il motore Honda è molto forte' : Stefano Domenicali torna a parlare del Gp del Qatar: il ceo della Ducati esalta il duo 'rosso' composto da Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci Dopo l'esaltante primo appuntamento del campionato ...