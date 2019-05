Domenica con l' allerta meteo in Campania | ?rischio frane e allagamenti

Da Domenica torna il freddo con calo termico - piogge e neve ai monti : Una depressione dal nord europa porterà i primi effetti nella giornata odierna al Nord con temporali anche intensi -> Vedi Qui A seguire Domenica il vortice ciclonico andrà a posizionarsi sull’Italia centro-meridionale portando diffusa instabilità ed annesso calo termico. Avremo quindi anche la discesa di aria fredda che riporterà la neve tra Alpi ed Appennino. Il tutto garantito dalla risalita di un’intenso promontorio ...

Domenica prossima il congresso dei Lions liguri e piemontesi : tutto pronto per il XXIV congresso di chiusura dell'anno sociale del Distretto Lions 108Ia3 che si terrà a Ventimiglia Domenica prossima. Fiorenzo Massa, presidente del comitato organizzatore, spiega: ...

Domenica torna l'appuntamento con l'Azalea della ricerca in Calabria : Domenica 12 maggio 2019 torna l'appuntamento con l'Azalea della ricerca. Come consuetudine la seconda Domenica di maggio, in occasione della festa della mamma, i volontari della Fondazione AIRC scenderanno in campo in circa 3.700 piazze italiane. A fronte di un contribuito di 15,00 euro si riceverà un pianta di azalea ed una pubblicazione speciale del Notiziario Fondamentale. l'Azalea è una pianta che rappresenta la femminilità e la temperanza e ...

Vasto Basket sconfitta a Recanati - Domenica decisiva gara 3 al PalaBCC : Ha lottato, fino all'ultimo la Vasto Basket , nella gara giocata a Castelfidardo contro la Pallacanestro Recanati , ma hanno prevalso i marchigiani che pareggiano i conti nella serie play off , ...

Meteo weekend - arriva il ciclone artico : sabato e Domenica con pioggia - freddo e neve : Ultime ore di tregua dal maltempo per l'Italia. Da sabato infatti un vortice ciclonico di origine scandinava farà l'ingresso sulla Penisola portando un brusco calo termico ma soprattutto un carico di piogge temporali che interesserà prima le regioni settentrionali e poi, da domenica, anche il sud.Continua a leggere

Festa della mamma : non c'è una data fissa perché coincide con la 2^ Domenica di maggio : La Festa della mamma celebra tutte le mamme del mondo, ma ogni nazione ha le sue tradizioni e una diversa data, anche se la sua storia è sempre la stessa. Quest'anno la celebrazioni delle mamme cade il 12 maggio in Italia, negli Stati Uniti e in gran parte dell'Europa. Ma non per tutti i paesi la ricorrenza si celebra nella medesima giornata. La motivazione trova origine nelle radici storiche della Festa stessa: una convinzione comune vuole far ...

Puglia : si guasta nel week end - forte maltempo Domenica con piogge e temporali : Una nuova perturbazione, l'ennesima di questo Maggio bizzarro, raggiungerà l'Italia nel corso del week end. Una nuova saccatura di origine nord-atlantica provocherà la formazione di un ben...

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE MONDO AGRICOLO FERRARESE - Domenica 12 maggio alle 16 la consegna di 'Ribalte di Fantasia' - inaugurazione di una ... : ... grazie all'arrivo di artisti provenienti da tutta Italia, ai quali sarà consegnato il Premio nazionale "Ribalte di Fantasia" per essersi particolarmente distinti, nel 2018, per copioni, spettacoli, ...

BICINCITTÀ : Domenica 12 MAGGIO SI PEDALA ANCHE AD ANCONA : La bicicletta è un simbolo di sport sociale e per tutti, ideale per spostarsi in città e per affermare stili di vita attivi, per un'attività aerobica regolare e a bassa intensità, che aiuta a ...

Festa della mamma 2019 : storia e perché è la seconda Domenica : Festa della mamma 2019: storia e perché è la seconda domenica Il 12 maggio 2019, seconda domenica del mese, si celebra la tanto attesa Festa della mamma. Non tutti sanno, però, da cosa nasca questa lunga tradizione. La prima volta essa venne festeggiata in Virginia, all’inizio del Novecento, in onore di Ann Reeves Jarvis. Ann era una giovane madre, che spese gran parte della sua vita a dedicarsi ad un’associazione di donne e ...

Concerto - "RIVALI ED EREDI" - VenEthos Ensemble Belluno - Palazzo Fulcis - Domenica 12 Maggio - ore 20.30 : ... La Cetra Barockorchester Basel, I Sonatori de la gioiosa Marca, Il Pomo d'Oro, Opera Stravagante, L'Arte dell'Arco, esibendosi regolarmente nelle più importanti sale da Concerto e festival del mondo:...

Domenica Live Brigitta Boccoli la fecondazione assistita è dolorosa : Brigitta Boccoli è stata ospite con tutta la sua famiglia a “Domenica Live ” e durante l’intervista con la D’Urso parla della sua seconda gravidanza, il percorso della fecondazione assistita: “Volevo un altro figlio assolutamente”, racconta la moglie di Stefano Orfei, che nel parlare del suo iter non può fare a meno di lanciare un messaggio a tutte le donne: “Volevo dire che il momento giusto non c’è, purtroppo noi donne ...

Domenica Live Brigitta Boccoli sono incinta con l’aiuto della fecondazione assistista : A “Domenica Live” Brigitta Boccoli parla della sua seconda gravidanza e del doloroso percorso della fecondazione assistita: “Volevo un altro figlio assolutamente”, racconta la moglie di Stefano Orfei, che nel parlare del suo iter non può fare a meno di lanciare un messaggio a tutte le donne: “Volevo dire che il momento giusto non c’è, purtroppo noi donne siamo a scadenza. Abbiamo tentato tantissimo, ma non siamo riusciti”. Nelle sue parole, per ...