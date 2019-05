Disponibile un' interessante anteprima di Marvel Ultimate Alliance 3 su Nintendo Switch

Kingdom Hearts : The Story So Far è ufficialmente Disponibile ed è una collection davvero molto interessante : Rivivi nove fantastici capitoli della serie Kingdom Hearts con Kingdom Hearts: The Story So Far, disponibile da oggi in Europa e nei territori che adottano lo standard PAL. Ecco il comunicato ufficiale dedicato a questa interessantissima collection.In Kingdom Hearts: The Story So Far, gli eroi del Keyblade potranno rivivere le magiche avventure di Sora, Paperino, Pippo e dei loro amici mentre cercano di fermare l'invasione degli Heartless che ...