Diretta meteo | primi forti temporali al Nord | attenzione nelle prossime ore

Meteo in Diretta - lo scirocco spacca l’Italia in due : piogge torrenziali al Nord - caldo estivo al Sud [LIVE] : Meteo – Lo scirocco divide l’Itlaia in due in queste ore, come ampiamente previsto dalle Previsioni Meteo dei giorni scorsi: sta diluviando al Nord, con accumuli pluviometrici abbondanti in Veneto dove i parziali giornalieri più significativi sono di 102mm a Recoaro Terme, 82mm a Valli del Pasubio, 81mm a Vallarsa e Battaglia Terme, 75mm a Pove del Grappa, 66mm a San Biagio di Callalta, 64mm a San Giovanni Ilarione, 60mm ad Asiago, ...