Diretta Cagliari-Lazio | streaming | tv | formazioni e risultato finale 1-2

termometropolitico

(Di sabato 11 maggio 2019), tv,(1-2) 90+6′ FULL TIME A, LASBANCA LA SARDEGNA ARENA. A tra poco per il commento90+5′ Proto smanaccia bene un cross da centrocampo di Bradaric. Secondi finali 90+4′ Ammonito anche Luiz Felipe nella circostanza precedente 90+4′ Ammonito Cacciatore per proteste nei confronti di Proto che aveva subito però fallo 90+4′ Pavoletti ha eguagliato il suo score massimo di reti in un campionato di Serie A. In precedenza ne aveva siglati sempre 14 ma col Genoa 90+3′ Ora iltenterà l’assalto all’arma bianca 90+2′ Di nuovo Castro decisivo, fin da subito. Cross dalla trequarti, solita girata di testa di Pavoloso che insacca il gol che dimezza le distanze 90+1′ SEGNA SEMPRE E SOLO LEONARDO PAVOLETTI! 90+1′ ...

zazoomnews : Cagliari-Lazio 0-0 La Diretta Inzaghi sceglie Correa e Caicedo - #Cagliari-Lazio #Diretta Inzaghi - infoitsport : Cagliari - Lazio 0-2 LIVE - Serie A. La diretta della partita - infoitsport : Cagliari-Lazio 0-2, formazioni ufficiali e partita in diretta live -