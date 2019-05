huffingtonpost

(Di sabato 11 maggio 2019) Luigi Dicontinua a colpire l’alleato Matteo, finito alle corde. Dopo il caso di Armando Siri in cui “il messaggio inviato ai cittadini è stato chiaro: quando c’è di mezzo la corruzione e la mafia, o anche il più piccolo sospetto, noi interveniamo”. Dopo il caso dei porti, con la nave della Marina con a bordo i migranti sbarcata ad Augusta e la Mare Jonio arrivata a Lampedusa.Il leader M5S colpiscesul suo lavoro da ministro, sui rimpatri, dicendo che “non può essere sempre colpa degli altri”. “L’importante, e questo non è un dettaglio, è che ognuno sappia però assumersi le proprie responsabilità. Se nel mondo del lavoro qualcosa non funziona io non me la vado a prendere con il presidente Conte o con qualcun altro. Il Decreto Dignità del ...

Virus1979C : Di Maio deluso dal DL Sicurezza bis: 'Salvini come l'alunno che non fa i compiti'. Il vice premier attacca l'alleat… - TelevideoRai101 : Dl sicurezza,Di Maio:deluso,no rimpatri - Pessim0Element0 : @RRobitt2011 @SoniaGrotto ormai Di Maio dice tutto e il contrario di tutto. Deluso -