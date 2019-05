Del Genio a KK | “Se arrivassero i nomi che circolano | ci sarebbe un sicuro miglioramento”

Paolo Del Genio a KK : “La società deve riavvicinare i tifosi alla squadra - è la cosa più importante” : Paolo Del Genio noto giornalista, ha parlato alla radio ufficiale del club, analizzando la situazione tra il Napoli e i tifosi, le sue parole a Radio Kiss Kiss Napoli : “Il Napoli dovrà sicuramente migliorare in alcuni settori che possono portare alla crescita: settore giovanile, strutture, aspetto tecnico. ln Italia siamo colpevoli di un grande egoismo che ha portato il nostro campionato ad essere superato da altri. La priorità dovrebbe ...

Marco Bellinazzo: 'Il decreto crescita è un'agevolazione a cui deve seguire una rivoluzione intera nel mondo dello sport' Marco Bellinazzo, Sole24ore: 'L'agevolazione del decreto crescita permette ...

L’uomo Del giorno – Buon compleanno Menez - ‘genio e sregolatezza’ : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica L’uomo del giorno, oggi è il compleanno di Jeremy Menez, attuale calciatore dell’America. Importanti esperienze anche nel campionato di Serie A. Arriva in Italia con la Roma e si mette in mostra con ottime giocate dal punto di vista tecnico, anche gol di pregevole fattura. Poi la grande chiamata del Psg, stagione altalenante in Francia ed il ritorno in Italia, al Milan. ...

Del Genio : “Sono 4 i punti da migliorare per questo Napoli” : Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, parlando del futuro del Napoli : “Ci sono diversi passaggi, il primo è finire bene la stagione col secondo posto. Il secondo è fare una campagna acquisti intelligente per rinforzare l’organico e non perdere brillantezza restando su tutti i fronti, il terzo è fare una grande campagna abbonamenti con idee all’interno per riavvicinare la gente e ricreare ...

Leonardo da Vinci - il genio italiano precursore Delle auto : Scopriamo insieme le incredibili caratteristiche della macchina a molla di Leonardo capace di anticipare le moderne automobili In questi giorni ricorrono i 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, l’uomo che viene considerato il genio per eccellenza perché capace di spaziare tra le arti e le scienze più disparate, oltre ad essere stato capace di lasciarci un bagaglio di invenzioni ineguagliabile. Leonardo è sempre stato un modello per ...

Luca Argenterò è Leonardo Da Vinci : omaggio al genio Del Rinascimento : Nell'anno in cui tutto il mondo celebra i cinquecento anni dalla scomparsa del genio toscano Leonardo Da Vinci, infatti, è atteso nelle sale cinematografiche italiane Io, Leonardo il nuovo film d'...

Leonardo da Vinci - 500 anni dalla morte Del Genio che ha anticipato il futuro : L'UOMO AL CENTRO - Il più famoso tra i disegni di Leonardo rappresenta l'unione simbolica tra arte e scienza: l'uomo Vitruviano è perfetto all'interno di due figure geometriche, il cerchio e il ...

«Ecco i capelli di Leonardo da Vinci» - una ciocca intatta cinque secoli dopo la morte Del genio : E oggi, mercoledì 2 maggio, di fronte ai media accorsi da tutto il mondo, quella ciocca di circa venti capelli biondi è stata svelata al pubblico. «Il reperto storico della ciocca di capelli - spiega ...

Leonardo da Vinci - 500 anni dalla morte Del Genio : al via le celebrazioni : La cerimonia con Mattarella e Macron ad Amboise, dove l'artista toscano morì il 2 maggio 1519 mentre era ospite del re di Francia Francesco I. Per ricordarlo mostre ed eventi in tutta Italia

Leonardo da Vinci - 500 anni dalla morte Del Genio : al via le celebrazioni : ROMA - Cinquecento anni fa, ad Amboise, moriva Leonardo da Vinci . E proprio dalla città nella Valle della Loria dove il genio toscano simbolo del Rinascimento italiano trascorse gli ultimi anni della ...

500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci : il Genio Del Rinascimento in 20 curiosità : AutoritrattoDa Vinci l'inventoreScriveva all’incontrario Da Vinci era mancinoLa Gioconda era un uomo?Era figlio illegittimo Quando l'allievo supera il maestroLa Dama con l'ermellinoSe Bill Gates possiede un Da VinciLeonardo era un «omo sanza lettere»L'Uomo Vitruviano? Forse non è suoDa Vinci era vegetariano?«Paesaggio con fiume», il primo disegno di Da VinciDa Vinci il caricaturista L'ultima CenaDa Vinci era omosessuale? Trafugava salmeFu Da ...

Leonardo daLeonardo da Vinci - la figura Del Genio nel mondo dei fumetti : Sono passati cinquecento anni da quel 2 maggio 1519 in cui l'inventore, scienziato ed artista italiano, Leonardo da Vinci si spense. Il toscano non rappresenta solo un orgoglio per l'Italia, ma e' considerato uno dei piu' grandi geni della storia dell'umanita'. Non solo incarno' in pieno lo spirito del Rinascimento, ma lo estese ai piu' disparati campi della conoscenza e dell'arte, portando innovazione nell'architettura, nel disegno, nella ...