Decreto Sicurezza | Di Maio | «Nulla sui rimpatri | sono deluso»

Salvini annuncia il Decreto Sicurezza bis : multe per chi soccorre i migranti in mare : Sta per arrivare il Decreto Sicurezza bis. Ad annunciarlo, orgoglioso, proprio nel giorno in cui si è riaccesa la polemica sui migranti, è il vicepremier Matteo Salvini. Il provvedimento, composto da 12 articoli, rappresenta non solo l'ultimo affondo contro le Ong del Mediterraneo, ma è anche una vera incursione del Viminale nelle competenze attribuite al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Decreto Sicurezza bis - Salvini : "Per me può andare in cdm anche settimana prossima. Già inoltrato ai ministeri" : "Il Decreto sicurezza bis? Per me può andare in cdm anche settimana prossima. Lo abbiamo già inoltrato a tutti gli altri ministeri. Quando gli altri ministeri rapidamente mi daranno le loro riflessioni, io sono pronto". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, che a Milano ha incontrato gli elettori al mercato di viale Papinino dove ha anche firmato per la castrazione chimica

Decreto Sicurezza Bis - Di Maio attacca : Continua lo scontro con Salvini: «Non vorrei che il Decreto Sicurezza fosse l’ennesima iniziativa per coprire il caso Siri»

Decreto Sicurezza : Salvini - "per me in Cdm anche in settimana" : Il Decreto sicurezza bis potrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri "per me anche la settimana prossima". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei cronisti oggi a margine del suo tour elettorale che ha fatto tappa al mercato di viale Papiniano a Milano. "Lo abbiamo già inoltrato a tutti gli altri ministeri. Quando gli altri ministeri rapidamente mi daranno le loro riflessioni, io sono

Di Maio : "Decreto sicurezza? Non vorrei servisse a coprire il caso Siri" : "Non vorrei che il decreto sicurezza fosse l'ennesima iniziativa per coprire il caso Siri e per coprire quello che è successo sulla corruzione in queste tre settimane, perché all'interno non vedo grandissime novità sui rimpatri, che sono oggi il tema centrale per l'immigrazione". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, arrivando ad un'iniziativa organizzata dal Forum delle associazioni familiari all'hotel Ergife di Roma.

Decreto Sicurezza bis - Di Maio : "Sono deluso - non c'è nulla sui rimpatri. Iniziativa per coprire caso Siri" : "Decreto Sicurezza bis? Sono deluso, non c'è nulla sui rimpatri". A rivendicarlo il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, dopo che già in casa pentastellata era filtrata una certa irritazione sul provvedimento rilanciato da Matteo Salvini. Sul fenomeno migrazione e sui rimpatri in particolare "Se voteremo il Decreto? Ancora abbiamo letto solo la bozza, ma ripeto non c'è nulla

Decreto Sicurezza bis : più poteri al Viminale. M5S preoccupato : Entrando negli uffici della Prefettura di Napoli Matteo Salvini ha fatto un annuncio: "ci sarà presto un Decreto Sicurezza 2". Dopo pochissimi minuti ha subito iniziato a circolare la bozza di questo Decreto bis che, a leggerlo, appare proprio come una sfida lanciata all'alleato di Governo a fini squisitamente elettorali. Nelle intenzioni Salvini vorrebbe avocare a sé i poteri in materia di traffico marittimo che al momento risiedono sotto le

Che cos’è questo “Decreto Sicurezza 2”? : Lo ha annunciato Salvini e ne sta circolando una bozza: parla di immigrazione e ordine pubblico, ma non è chiaro se e quando sarà presentato in Consiglio dei Ministri

Sbarchi - Salvini taglia Toninelli. Decreto Sicurezza bis : sui porti deciderà il Viminale : L?ultima prova di forza di Matteo Salvini, in una maggioranza sempre più instabile, ha la forma di un Decreto e prevede l?attribuzione al Viminale dei poteri che, da sempre,

Decreto sicurezza-bis in arrivo : pene più pesanti per i trafficanti di uomini - meno competenze al ministero dei Trasporti : Il testo del provvedimento attribuisce, di fatto, al ministero dell'Interno la facoltà di chiudere le acque territoriali, limitando le competenze del dicastero dei Trasporti