Decreto Sicurezza Bis | Di Maio attacca

Di Maio : «Nel Decreto Sicurezza Bis : Continua lo scontro con il vicepremier Salvini. E Zingaretti: “La Sicurezza si fa aumentando poliziotti e dando lavoro, non facendo le multe a chi salva vite umane»

Decreto Sicurezza bis - Di Maio : “Sono deluso - non c’è nulla sui rimpatri. Iniziativa per coprire caso Siri” : “Decreto Sicurezza bis? Sono deluso, non c’è nulla sui rimpatri”. A rivendicarlo il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, dopo che già in casa pentastellata era filtrata una certa irritazione sul provvedimento rilanciato da Matteo Salvini. Sul fenomeno migrazione e sui rimpatri in particolare “Se voteremo il Decreto? Ancora abbiamo letto solo la bozza, ma ripeto non c’è nulla ...

Decreto Sicurezza bis : più poteri al Viminale. M5S preoccupato : Entrando negli uffici della Prefettura di Napoli Matteo Salvini ha fatto un annuncio: "ci sarà presto un Decreto Sicurezza 2". Dopo pochissimi minuti ha subito iniziato a circolare la bozza di questo Decreto bis che, a leggerlo, appare proprio come una sfida lanciata all'alleato di Governo a fini squisitamente elettorali. Nelle intenzioni Salvini vorrebbe avocare a sé i poteri in materia di traffico marittimo che al momento risiedono sotto le ...

Che cos’è questo “Decreto Sicurezza 2”? : Lo ha annunciato Salvini e ne sta circolando una bozza: parla di immigrazione e ordine pubblico, ma non è chiaro se e quando sarà presentato in Consiglio dei Ministri

Sbarchi - Salvini taglia Toninelli. Decreto Sicurezza bis : sui porti deciderà il Viminale : L?ultima prova di forza di Matteo Salvini, in una maggioranza sempre più instabile, ha la forma di un Decreto e prevede l?attribuzione al Viminale dei poteri che, da sempre,...

Decreto sicurezza-bis in arrivo : pene più pesanti per i trafficanti di uomini - meno competenze al ministero dei Trasporti : Il testo del provvedimento attribuisce, di fatto, al ministero dell'Interno la facoltà di chiudere le acque territoriali, limitando le competenze del dicastero dei Trasporti

Ci sarà un Decreto Sicurezza bis - dice Salvini : DALL'ITALIA Sequestrata la nave umanitaria Mare Jonio. L’imbarcazione dell’ong mediterranea con a bordo 30 migranti aveva attraccato al porto di Lampedusa. La procura di Agrigento ha aperto un’indagine contro i membri dell’equipaggio per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. “Il seque

M5S dichiarano guerra a Salvini sul nuovo Decreto Sicurezza : Alta tensione tra Lega e Movimento Cinque Stelle. Proseguono gli scontri a distanza tra Di Maio e Salvini e adesso i pentastellati vanno all'attacco del ministro sul suo terreno: la gestione dell'emergenza immigrazione. Il ministro degli Interni ha varato oggi un nuovo piano che di fatto lancia il dl Sicurezza bis. --Una nuova strategia in dieci punti che va a limitare i poteri sul traffico navale da parte del Ministero delle Infrastrutture ...

Giro di vite su migranti e norme “spazza clan” : ecco il “Decreto Sicurezza bis” : Giro di vite su immigrazione e sbarchi, e norme ’spazza clan’ per smaltire l’arretrato delle sentenze in esecuzione nei tribunali. Il Viminale annuncia il “decreto Sicurezza bis”, che nei prossimi giorni sarà presentato in Consiglio dei ministri....

Salvini annuncia il Decreto Sicurezza bis | Pene più severe per i trafficanti di uomini : Il testo del provvedimento attribuisce, di fatto, al ministero dell'Interno la facoltà di chiudere le acque territoriali, limitando le competenze del dicastero dei Trasporti

Ecco il Decreto sicurezza-bis : multe per ogni migrante trasportato e per chi non rispetta le norme Sar : Salvini si attribuisce la competenza a vietare il transito delle navi ritenute pericolose e prevede che a indagare possano essere solo le Dda. Pene più pesanti per chi aggredisce le forze dell'ordine. Il M5S: "Il ministro dell'Interno copre così il fallimento sui rimpatri"