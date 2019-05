Death Stranding | un nuovo personaggio verrà annunciato a breve?

Death Stranding : un nuovo personaggio verrà annunciato? : Hideo Kojima galvanizza i fan di Death Stranding con un solo tweet nel quale fa riferimento alla rivelazione di un nuovo personaggio per il suo attesissimo gioco.Come riporta Gamerant, il celebre game designer nipponico ha condiviso una frazione di un nuovo poster di gioco con una breve descrizione in giapponese. Ciò che ha attirato l'attenzione dei fan è la posizione dei personaggi: in particolare il posizionamento di Lindsay Wagner e Troy ...

Un nuovo trailer per Death Stranding in arrivo tra un mese? : In occasione del Tribeca Film Festival, Hideo Kojima è salito sul palco e in compagnia di Geoff Keighley e Norman Reedus si è sbottonato sull'attesissimo Death Stranding.In particolare, riporta Gamepur, la discussione verteva sulle meccaniche di gioco, ma è anche stato citato un nuovo trailer, di potremmo presto avere notizie. Nello specifico, Kojima ha promesso che potremo vedere qualcosa di nuovo sul gioco entro un mese, per cui è possibile ...

Death Stranding su PC? Hideo Kojima non conferma né smentisce : Death Stranding è indubbiamente uno dei titoli più attesi dai giocatori, nonché uno dei cavalli di battaglia della line-up di PS4. Ma sarà davvero un'esclusiva totale per la console ammiraglia di Sony?Come riporta DOSgaming, durante un'intervista al festival di Tribeca 2019 a Hideo Kojima è stato chiesto se in futuro Death Stranding arriverà anche su PC. Un quesito, che stranamente il game designer ha deciso di sorvolare senza dare una risposta, ...

Hideo Kojima e Norman Reedus svelano nuovi dettagli su Death Stranding : Hideo Kojima ha finalmente svelato qualcosa di più sulla natura di Death Stranding.Come riportato da VG247, al Tribeca Film Festival, Kojima assieme a Normad Reedus ha parlato del suo prossimo gioco."Death Stranding è un gioco di azione open world, ma è davvero qualcosa di nuovo" ha spiegato Kojima. "Ci sono tante cose che succedono nel mondo, in America e in Europa, tutti siamo connessi attraverso internet, ma allo stesso tempo siamo noi a non ...

Death Stranding? Due coltelli e Due piatti per descrivere uno dei concetti chiave : Death Stranding è un mistero su tutta la linea. Certo ci sono alcune piccolissime indicazioni sul gameplay (gioco action in terza persona) e le teorie a livello di setting e narrazione sono una marea, alimentate da dei trailer molto affascinanti e ben realizzati ma incredibilmente criptici (troppo per alcuni giocatori stufi di continui teaser privi di dettagli precisi).Se siete tra questi ultimi molto probabilmente non prenderete positivamente ...

Hideo Kojima ha fiducia in Google Stadia : nuovo gioco in streaming dopo Death Stranding? : L'annuncio ufficiale di Google Stadia ha dato inevitabilmente un pesante scossone all'intera industria videoludica. Libera dai limiti delle console tradizionali, la piattaforma del colosso di Mountain View - ancora sprovvista di prezzo e in uscita entro la fine del 2019 - è pensata per il gioco in streaming. E punta a interconnettere gamer, spettatori di YouTube e sviluppatori per poter così godere di molte acclamate produzioni su qualsiasi ...

Da The Last of Us 2 a Death Stranding - quali giochi PS4 usciranno su PS5? : Quando Naughty Dog ha annunciato The Last of Us 2, un po' tutto il popolo nerd si è ritrovato ad esultare. Naturale quando allo sviluppo troviamo gli stessi autori della saga di Uncharted, e quando abbiamo di fronte il sequel di uno dei videogame più apprezzati delle ultime due generazioni. Le avventure post-apocalittiche di Ellie e Joel sono infatti entrate di diritto nell'Olimpo videoludico, e l'idea di un secondo capitolo più "grosso, grande ...

Death Stranding in uscita sia per PS4 che PS5? : Come avrete avuto modo di vedere, in occasione di un'intervista con Wired, il progettista Sony Mark Cerny ha parlato dell'esistenza di titoli cross-gen in arrivo per la prossima console PlayStation. Ebbene, come possiamo vedere non sono mancati i riferimenti a Death Stranding, e alla domanda esplicita che chiedeva direttamente se l'ultima fatica di Hideo Kojima potesse rientrare tra i titoli cross-gen di Sony, un rappresentante Sony ha tagliato ...

Hideo Kojima ci mostra una fantastica statua del protagonista di Death Stranding : Quanti di voi sono in attesa di Death Stranding? Sicuramente sarete in molti a non vedere l'ora di mettere le mani sulla nuova opera di Hideo Kojima che, però, non ha ancora una data di uscita precisa.Tuttavia, Hideo Kojima, per lenire l'attesa ha condiviso su Twitter alcune immagini che ci mostrano una stupenda statua che raffigura il protagonista di Death Stranding, Sam Bridges.Il famoso game designer ha detto che la statua non è destinata ...

Il co-fondatore di Guerrilla Games racconta di come Hideo Kojima ha scelto il nome Decima per l'engine di Death Stranding : Durante un'intervista al Reboot Develop, il co-fondatore di Guerrilla Games, Hermen Hulst, ha svelato alcuni retroscena su come è nata la collaborazione con Kojima Production per Death Stranding.Il nuovo titolo concepito da Hideo Kojima, come di certo saprete, utilizza una versione modificata del motore grafico proprietario di Guerrilla Games, il Decima Engine. Dopo aver lasciato Konami, Hideo Kojima ha visitato vari studi di sviluppo per ...

Death Stranding è "diverso da qualsiasi altra cosa abbia visto fare a chiunque altro" : Da Guerrilla Games a Remedy, molte persone dentro e fuori dall'industria sono state abbastanza fortunate da ammirare l'imminente Death Stranding di Hideo Kojima, e tutti hanno avuto nient'altro che cose positive da dire. Ora possiamo aggiungere un altro nome all'elenco: Iain Cook della popolare band scozzese CHVRCHES.Recentemente, in un'intervista con Consolevania, Cook ha parlato del suo viaggio nello studio di Kojima Productions a Tokyo, dove ...

Death Stranding è in una "fase critica" dello sviluppo : Hideo Kojima ha confermato che l'atteso Death Stranding è attualmente in una "fase critica" dello sviluppo e che le sezioni disparate del gioco non sono state ancora collegate "in un gioco", riporta Eurogamer.net.In un tweet Kojima ha aggiornato i suoi follower affermando di non aver ancora raggiunto la fase di debug o la fase di test, ma confermando che gioca quotidianamente su PlayStation 4, per decidere cosa tenere e cosa rimuovere.È ...

Hideo Kojima e Norman Reedus parleranno di Death Stranding durante Tribeca Film Festival : Come riportato da DualShockers, durante la diciottesima edizione del Tribeca Film Festiva, Hideo Kojima e Norman Reedus avranno l'occasione di parlare di Death Stranding, forse l'esclusiva PlayStation 4 più attesa dal pubblico. L'evento si terrà a fine aprile, dunque ci sarà da aspettare ancora circa un mese. Ecco come il sito dell'evento descrive l'intervento di Kojima e Reedus: "Hideo Kojima, creatore di videogiochi conosciuto in tutto il ...