De Girolamo | io conduttrice tv? E Di Maio attacca | “La Rai chiarisca”

De Girolamo : io conduttrice tv? Politici si occupino della gente : Nunzia De Girolamo in quota Lega condurrà in Rai1 il programma Linea Verde Estate. Quattro prime serate, accanto al riconfermato Federico Quaranta padrone di casa della trasmissione nella sua collocazione tradizionale del sabato e della domenica a partire dalle 12,20 assieme a Daniela Ferolla. Come sottolinea Giovanna Vitale sul quotidiano La Repubblica, il programma è uno dei "più ambìti dai Politici, specie leghisti, dove si esaltano le ...

De Girolamo conduttrice? Di Maio : "Spero sia falso". Lei : "La politica si occupi della gente" : La Rai - conclude - è dei cittadini, non della politica. Ci sono grandissimi giornalisti e conduttori che meritano di condurre Linea Verde. Scegliamo loro, non un'ex deputata amica di Berlusconi, ...

Stefano Buffagni contro Nunzia De Girolamo conduttrice di Linea Verde Estate : "No a politici trombati in Rai" : “Questa mattina mi hanno fatto leggere un articolo di Repubblica che ipotizza Nunzia De Girolamo come conduttrice del programma, Linea Verde Estate. E sono rimasto francamente basito... Nella Rai del cambiamento come si può immaginare di far condurre un qualsiasi programma a questa ex deputata Berlusconiana, poi Alfaniana (nonché moglie dell’attuale deputato PD, Francesco Boccia!)???”. Lo scrive su Facebook, ...

