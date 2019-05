Dalle lavatrici agli iPhone | l’escalation dei dazi tra Usa e Cina

ilsole24ore

(Di sabato 11 maggio 2019) Tutto è cominciato con isu pannelli solari ecinesi (e sudcoreani), decisi il 22 gennaio del 2018. Solo un assaggio di quel che sarebbe seguito: le merci tassate valevano poco più di 10 miliardi di dollari. L’innesco dell’escalation che, nel giro di un anno, ha travolto la metà dell’interscambio tra le prime due economie del mondo. E che presto potrebbe arrivare a coinvolgere l’intero flusso commerciale bilaterale, circa 800 miliardi di dollari, il 16% degli scambi mondiali...

giovanniproto67 : RT @charlesvas2: Quali erano le aziende Statali dentro alla magica scatola IRI, poi svendute, con lo STATO rimasto con in mano le mutande e… - PascaliLuciana : RT @charlesvas2: Quali erano le aziende Statali dentro alla magica scatola IRI, poi svendute, con lo STATO rimasto con in mano le mutande e… - charlesvas2 : Quali erano le aziende Statali dentro alla magica scatola IRI, poi svendute, con lo STATO rimasto con in mano le mu… -