Da Wall Street ai BTp | così Trump ha disegnato la settimana peggiore dell’anno sui

Wall Street in stand-by. Debutto amaro per Uber : Nessuna variazione significativa per il listino USA , con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 25.834,39 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità lo S&P-500 , che ...

Booking - giornata positiva a Wall Street grazie alla trimestrale : La trimestrale di Booking Holdings buca le attese degli analisti per il primo trimestre del 2019 . In questi tre mesi di inizio anno infatti la piattaforma del turismo online ha ottenuto ricavi per 2,...

Wall Street<br> - Uber - debutto flop in Borsa : Uber non sbarca in Borsa sotto i migliori auspici. Le azioni della società di ride hailing hanno infatti debuttato a Wall Street dopo tre ore dall'avvio della seduta, facendo registrare un prezzo di apertura di 42 dollari e un ribasso del 6,7% rispetto al valore di collocamento, tra l'altro fissato nella parte bassa della forchetta indicativa. Il titolo, nei minuti successivi al debutto, è stato oggetto di una forte volatilità, arrivando a ...

Scattato i dazi americano - ma Usa e Cina trattano. Wall Street affonda : "I dazi renderanno il nostro Paese molto piu' forte, non piu' debole", aggiunge quindi il presidente americano replicando a chi dice che l'escalation finirà per danneggiare l'economia e i consumatori ...

Wall Street apre in ribasso : apre i battenti in territorio negativo la borsa americana , con i riflettori puntati sul debutto di Uber . A New York, si muove sotto la parità il Dow Jones , che scende a 25.735,75 punti , con uno ...

Uber debutta a Wall Street : la classifica delle più grandi Ipo di sempre : Le più grandi Ipo della storia Come si può vedere dal grafico sopra, l'Ipo di Uber è comunque la 14esima più grande al mondo e la più grande per un'azienda tech statunitense da quella del 2012 di ...

Wall Street<br> - Uber raccoglie 8 - 1 miliardi in vista della quotazione in Borsa : Uber è pronta a sbarcare in Borsa. La società di ride-hailing ha chiuso la sua Ipo (offerta pubblica iniziale) fissando a 45 dollari il prezzo di 180 milioni di azioni messe a disposizione degli investitori e raccogliendo così 8,1 miliardi di dollari (7,1 miliardi di euro).Una valutazione "bassa". Il prezzo di collocamento, fissato nella parte bassa della forchetta indicativa compresa tra 44 e 50 dollari, implica una valutazione ...

Uber verso Wall Street tra proteste lavoratori e tensioni commercio : Lo sbarco di Uber a Wall Street avviene nel giorno dell' entrata in vigore dei dazi di Donald Trump nei confronti della Cina. Una situazione non proprio ideale per quella che viene considerata una ...