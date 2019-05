Da Fiorentina-Milan all’IndyCar | gli imperdibili appuntamenti del weekend di DAZN

sportfair

(Di sabato 11 maggio 2019) Tutti glideldi: sabato sera appuntamento con “Diletta Gol in campo”, in diretta dal Franchi. L’offerta multisport dinel fine settimana prevede anche boxe, MMA, motori con WRC, IndyCar e NASCAR, rugby e baseball Ilche si apre stasera susarà ricchissimo di sport. Saranno infatti oltre 60 gli eventi che la piattaforma di streaming offrirà agli appassionati, live e in modalità on demand, tra calcio nazionale e internazionale, sport da combattimento, motori, rugby e baseball. Calcio: spiccanoe Torino – Sassuolo Sarà, sabato alle 20.30, ad aprire la 36esima giornata di Seria A TIM su(PER POTERLA VEDERE BASTERA’ ATTIVARE LA PROVA GRAUITA DI UN MESE); una sfida fondamentale sia per i rossoneri, che vogliono restare in corsa per il terzo o quarto posto, sia per i ...

Sport_Mediaset : #Fiorentina, #Montella: 'Da piccolo tifavo #Milan, poi mi sono ripreso...' Il tecnico viola: 'Voglio vincere per l… - UlgadBogor : RT @DDDderbyit: MILAN, IL DERBY DELLE DATE - 11 maggio 2019 Fiorentina-Milan, I precedenti rossoneri in questa data sono due. Uno positivo,… - ParmaLiveTweet : DAZN o Sky? Parma sul satellitare, Fiorentina-Milan in streaming: Fiorentina-Milan, sabato alle 20.30, il lunch mat… -