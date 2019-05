Crollo Ponte Genova | domani niente rientro degli sfollati a causa del vento

Ponte Morandi : su National Geographic il documentario sul Crollo : L'articolo Ponte Morandi: su National Geographic il documentario sul crollo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Crollo Ponte Morandi - denunciati furti nelle case degli sfollati : Crollo ponte Morandi, denunciati furti nelle case degli sfollati Le effrazioni sono state riscontrate in 8 abitazioni. La struttura commissariale per la ricostruzione ha sporto denuncia. Intanto va avanti il piano per demolire il moncone est. Il sindaco Bucci: “Voglio salutare demolitori entro luglio”. Si va verso uso ...

Crollo Ponte Genova : la struttura commissariale denuncia furti : La struttura commissariale per la ricostruzione del viadotto Morandi, per conto del demanio, ha sporto denuncia per effrazioni avvenute in otto abitazioni e alcune cantine nei palazzi sotto il moncone est di Ponte Morandi. Il caso dei furti è venuto alla luce in occasione del quarto e ultimo rientro degli sfollati nelle loro case, ma la denuncia e’ stata fatta precedentemente. I tecnici di Ireos, una delle aziende impegnate nella ...

Crollo Ponte Genova : ricostruzione iniziata anche a est : I lavori di ricostruzione del viadotto Polcevera sono iniziati anche nel cantiere sulla sponda est del Polcevera. Lo comunica la struttura commissariale precisando che si tratta dell’avvio degli interventi per i 14 pali di fondazione di quella che sara’ la futura pila numero 11. I lavori si stanno svolgendo in una porzione di superficie su cui non insiste, ovviamente, quanto resta da demolire del vecchio viadotto. Ora il cantiere di ...

Ponte Morandi. Autostrade contesta al Mit il metodo scelto e non risponde sulle cause del Crollo : Una nota ufficiale stringatissima, diffusa ieri, che accompagna un documento di 400 pagine e 3mila allegati tecnici con cui Autostrade ribatte punto per punto alle contestazioni del Mit sulla manutenzione del Ponte Morandi. La concessionaria chiarisce di aver speso, in manutenzione, 9 milioni di euro negli ultimi quattro anni, proprio sul tratto di Ponte crollato. Ed enumera anche tutti gli investimenti realizzati sull’intera rete, che hanno ...

Crollo del ponte sul Po - 10 anni dopo risarcimenti minimi. Rinaldi : "Il mio incubo" : San Rocco al Porto , Lodi,, 29 aprile 2019 - «dopo 10 anni il Crollo del ponte sul Po per me resta un incubo. Ci ripenso continuamente. Ma vedo che succede sempre la stessa cosa, a Genova dopo il ...

Incidenti sul lavoro : 641mila nel 2018. Più morti : effetto Crollo Ponte Morandi : Indagine dell’Osservatorio Statistico dei Consulenti del lavoro secondo cui c’è stato un aumento dello 0,9%. Genova quinta città per numero di malattie

Ponte Morandi - riapre via Fillak a 8 mesi dal Crollo. Negozianti in ginocchio : L' ultima delle grandi vie di Genova chiusa dopo il crollo del Ponte Morandi è stata riaperta al traffico. 'Questa giornata non ha solo un valore simbolico ma reale. La strada è aperta e quello che ...

Crollo Ponte Morandi : il tir simbolo della tragedia torna a Genova : Entro la prossima settimana il camion simbolo del Crollo del Ponte Morandi lascerà il piazzale della Italcar di Dalmine (Bergamo), che l’aveva acquistato in stock con altri veicoli, e tornerà a Genova: la Basko (catena di supermercati ligure) lo ha riacquistato. Da chiarire il futuro del mezzo, che potrebbe essere messo in mostra. L'articolo Crollo Ponte Morandi: il tir simbolo della tragedia torna a Genova sembra essere il primo su Meteo ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Toninelli : “Crollo del Ponte Morandi? Mi ha stravolto la vita. Ricostruiremo a primavera 2020” : Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ospite di Andrea Scanzi e Luca Sommi ad “Accordi e Disaccordi”, in onda il venerdì dopo Fratelli di Crozza, parla della tragedia del Ponte Morandi che nel crollo del 14 agosto scorso ha causato la morte di 43 persone. Il ministro racconta di aver appreso la notizia della tragedia mentre si trovava in viaggio con la famiglia: “Penso che mi abbia semplicemente cambiato ...

Crollo del ponte Morandi - Laura Battiloro canta per il fratello Giovanni e le altre vittime : Un videoclip lanciato on line appena due giorni fa, che è già diventato virale sui social network e sta commuovendo il popolo della Rete. È ?Piove sulla mia anima?,...

Ponte Morandi - spiegò alla tv svizzera le cause del Crollo : sostituito il perito del gip : La richiesta l’ha avanzata lui stesso all’inizio dell’udienza. E il giudice per le indagini preliminari, che gli aveva conferito l’incarico, l’ha accolta: l’esperto Bernhard Elsener ha chiesto di astenersi dalla perizia sul crollo del Ponte Morandi ed è stato sostituito dalla giudice Angela Nutini con l’ingegnere Renzo Valentini, docente all’università di Pisa. Il tecnico svizzero, considerato uno ...

Crollo Ponte Genova - testimone : ‘Un botto poi le crepe sul pilone’ : “Una visione apocalittica, una cosa gigantesca si e’ sbriciolata come il cristallo”. Cosi’ Alessandro Jelenich, un testimone del Crollo del Ponte Morandi ricorda a distanza di mesi quel 14 agosto. “Ho sentito un rumore fortissimo e ho visto cadere la trave superiore sul Ponte. Dopo pochi istanti ho visto le crepe sul pilone, dal basso verso l’alto, e staccarsi lunghissime sezioni dello stesso”. Quel ...