CorSera | I risultati come risposta al razzismo Le coppe sono All Black

ilnapolista

(Di sabato 11 maggio 2019) Il Corriere della Sera fa i conti dei giocatori di colore nelle squadre che hanno raggiunto le due finali europee, 20 in campo, e soprattutto autori di 12 gol su 12 nelle semifinali. Unaforte, la più giusta ai tanti episodi diche sivisti in questa stagione soprattutto in Premier. Le gare di questa settimana parlano chiaro, una settimana All, la definisce il: Hanno continuato i bomber di scorta di Liverpool e Tottenham martedì e mercoledì: l’olandese Wijnaldum e il belga Origi per i Reds contro il Barcellona di Messi, con due gol a testa. E il brasiliano Lucas Moura per gli Spurs, con una tripletta incredibile contro l’Ajax e un gol al 95’ già diventato leggendario. Giovedì invece è stato il turno dell’inglese Loftus Cheek del Chelsea di Sarri, che poi ha battuto ai rigori l’Eintracht e soprattutto di Aubameyang, stella del Gabon, che ha scaricato ...

