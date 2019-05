Con Civati mi ritiro da Europa Verde | antifascismo sempre!

Governo - Civati : RiesCono a sporcare anche energie pulite : Ecco, non è tutto così: le rinnovabili sono una grande opportunità per l'ambiente e anche per l'economia. Ma vanno programmate e gestite in maniera limpida. Pulita come l'energia che producono'. Lo ...

Elezioni europee - Civati si candida Con Europa Verde : “Al servizio dei ragazzi per il pianeta” : Pippo Civati annuncia la sua candidatura nelle liste di Europa Verde su Facebook: "Non cerco un posto, ho avviato un'attività che proseguirà il suo lavoro, ma do il mio contributo perché l'Italia ha il dovere di diventare un posto migliore. E così l'Europa, di cui facciamo parte, per ragioni molto importanti, anzi, decisive".Continua a leggere

